Lockdown, zone rosse e arancioni: le regioni verso la stretta

Lockdown in Italia per contrastare il Covid. In arrivo nuove restrizioni già da questo fine settimana. Attese altre ordinanze e provvedimenti, con il passaggio di altre regioni nelle zone arancioni e rosse. Diminuiranno, quindi, quelle a zona gialla

Anche se i dati sembrano migliorare (relativamente al numero di tamponi/contagi) l’allarme Covid in Italia è sempre altissimo. Si va delineando il gruppo di nuovi provvedimenti che il Governo metterà in atto – probabilmente – già nel prossimo fine settimana. Avanza l’ipotesi di lockdown, sempre più presente nelle regioni d’Italia. In particolare, diverse saranno le zone che passeranno dal “giallo” all’arancione e al rosso. L’Italia, quindi, si prepara a una nuova ondata di strette, mentre i provvedimenti presi nei giorni scorsi sembrano funzionare. A Milano, ad esempio, l’indice “RT” è finalmente calato. Ma per l’appunto, il capoluogo lombardo è stato messo in lockdown: ecco perché la stessa sorte potrebbe toccare ad altre grandi città, come Napoli e Torino. Il Governo sta valutando in queste ore le nuove misure. Assieme ai presidenti delle regioni si sta decidendo quali provvedimenti firmare.

Covid lockdown: le regioni pronte a passare in zona arancione o rossa

Si aspetta, quindi, la nuova mappa dell’Italia con le zone gialle, arancioni e rosse. Cambierà aspetto la cartina dell’emergenza, ma bisognerà aspettare almeno fino a domani. Il meccanismo per la valutazione dell’emergenza resta sempre lo stesso: ci sono i famosi 21 indicatori sui quali ci si affida per decidere se allargare o restringere le misure anti Coronavirus. Ma toccherà ai presidenti di regione decidere quali saranno le ordinanze territorio per territorio. Infatti, anche nell’ambito di una stessa regione, ci possono essere indici di gravità diversi. Sarà poi il ministro della Salute Roberto Speranza, a firmare le ordinanze che renderanno effettive le nuove misure. Ma quali sono le regioni che rischiano di “salutare” la zona gialla? Ad oggi le candidate sono Campania, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Dovrebbero essere queste le regioni a cambiare colore: alcune di esse potrebbero entrare direttamente in zona rossa.

