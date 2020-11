Incredibile in Turchia-Croazia. Calciatore gioca un tempo ma è positivo

Incredibile ad Istanbul durante Turchia-Croazia. Vida, calciatore del Besiktas, ha scoperto di essere positivo nel corso dell’intervallo

Ciò che è successo ieri sera ad Istanbul è clamoroso e contemporaneamente incredibile.

Domagoj Vida, calciatore croato che milita nella formazione turca del Besiktas, è stato isolato durante una partita.

Si trattava del match tra Turchia e Croazia, nel corso del quale Vida ha regolarmente giocato i primi 45 minuti.

Il calciatore è stato sostituito alla fine del primo tempo dal compagno di squadra Uremovic.

La partita era un’amichevole disputata ad Istanbul tra Turchia e Croazia. Il risultato finale è stato 3-3.

In campo c’erano anche alcuni calciatori che giocano nel campionato italiano.

Si tratta di Pasalic (Atalanta), che ha anche segnato un goal, Perisic (Inter), Cetin (Hellas Verona), Rog (Cagliari), Badelj (Genoa), Demiral (Juventus).

Erano presenti ma non hanno giocato anche Brozovic (Inter), Calhanoglu (Milan) e Kalinic (Hellas Verona).

Domagoj Vida ha giocato un tempo nonostante fosse positivo al Covid-19. Vediamo come sono andate le cose.

La federazione croata ha provato a dare una spiegazione attraverso un comunicato.

Secondo i croati, lunedì tutti i calciatori e lo staff hanno fatto il tampone, risultando negativi.

Mercoledì mattina è stato effettuato un ulteriore giro di tamponi, come previsto dai regolamenti Uefa.

I risultati dei test, ricevuti dopo la mezzanotte, dimostravano già la positività di Domagoj Vida.

Secondo lo staff medico della nazionale croata, però, sarebbe da prassi ripetere il test per avere la conferma della positività.

Per questo Vida è stato regolarmente schierato in campo e nell’intervallo è arrivato il risultato del tampone: positivo.

A quel punto il giocatore è stato sostituito e puntualmente messo in isolamento dal resto della squadra.

Vida, che gioca con il club turco del Besiktas, trascorrerà i prossimi giorni in isolamento nella capitale turca.

Nel corso di Turchia-Croazia un calciatore ha giocato un tempo pur essendo positivo al Covid-19.

Si tratta di Domagoj Vida, calciatore croato che milita nel club turco del Besiktas.

La notizia sembra incredibile ma è stata confermata anche dalla federazione croata attraverso un comunicato.

Non è ancora chiaro se e quando ci saranno sanzioni da parte dell’Uefa.

