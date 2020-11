Terrorismo: Olanda, spari contro l’ambasciata dell’Arabia Saudita

Olanda, spari contro l’ambasciata Arabia Saudita. Si teme l’atto di terrorismo. diversi colpi d’arma sono stati esplosi contro l’ambasciata saudita all’Aja

Timore per un atto di terrorismo in Olanda, all’Aja, dove alcuni colpi sono stati sparati contro l’ambasciata dell’Arabia Saudita. L’episodio, che ha allarmato i residenti, è avvenuto poco dopo l’alba di questa mattina, intorno alle 6.

Non risultano esserci feriti, e nemmeno particolari danni alla struttura, nonostante alcuni vetri infranti e un’auto colpita di rimbalzo da un proiettile. La notizia è stata diffusa questa mattina dai media locali, ed è scattato immediatamente l’allarme terrorismo in tutta la città. Allerta all’Aja, dove le recenti notizie degli attentati terroristici a Nizza hanno preoccupato non poco.

Paura terrorismo in Olanda: attentato all’ambasciata dell’Arabia Saudita

La polizia, che è subito accorsa sul posto per i rilievi, ha immediatamente sigillato l’area e isolato l’intera zona. Ai residenti è stato chiesto di rimanere in casa e uscire solo se strettamente necessario, mentre molti uffici non hanno aperto. Lo stesso per diversi negozi che per oggi rimarranno chiusi. Risultano invece aperte le scuole.

Anche se molti genitori hanno preferito non accompagnare i loro bambini ai banchi, ma hanno preferito farli rimanere a casa. La polizia sta effettuando i rilievi sul posto: rinvenuti 20 fori di proiettile sulla facciata dell’ambasciata dell’Arabia Saudita. Venti fori che aiuteranno, forse, a risalire all’arma utilizzata. Probabilmente un fucile automatico, certamente di grosso calibro e verosimilmente un’arma da guerra. Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.

