Molti di noi soffrono di episodi di forte nausea dopo mangiato. Perché accade e cosa vuol dire? Scopriamo insieme le cause ed i rimedi.

Sentirsi nauseati dopo mangiato, certamente, non è normale.

Sorprendentemente, però, una forte sensazione di nausea colpisce tantissime persone che pensano sia la norma.

Scopriamo insieme che cosa vuol dire questa sensazione, quali sono le cause ed i rimedi e, soprattutto, se dobbiamo preoccuparci.

Nausea dopo mangiato: perché ti senti male?

Appena hai finito di mangiare, ecco che arriva la solita sensazione di nausea.

La chiamiamo solita perché è diversa da quella sensazione di pesantezza che può colpirci dopo aver finito un pranzo decisamente importante!

La “solita” sensazione di nausea dopo mangiato colpisce tantissime persone che hanno imparato, però, a convivere con questo sintomo e, quasi, non ci fanno più caso.

Invece, sentirsi nauseati dopo un pasto è decisamente sbagliato: può essere, infatti, il segna che qualcosa che non va.

Quando mangiamo le pareti del nostro stomaco si “allargano” per fare spazio al cibo che stiamo introducendo.

Spesso e volentieri quando mangiamo “troppo” (ad esempio alle celebrazioni come i matrimoni od ai compleanni) introduciamo moltissimo cibo nel nostro corpo.

Non solo assumiamo una quantità esagerata di alimenti ma li ingeriamo anche piuttosto “velocemente”.

Mangiare tanto per un’intera giornata o parte di una giornata mette in difficoltà i meccanismi di digestione e rende impossibile per i succhi gastrici aggredire e scomporre il cibo.

Se vi sentite nauseati dopo un pasto importante, dunque, adesso sapere quale sia la causa: mangiare troppo e troppo velocemente mette “in crisi” il nostro fisico.

Questa è, però, decisamente una situazione eccezionale, che capita una volta ogni tanto.

Sentirsi male dopo ogni pasto anche se normale e se non mette in difficoltà gli altri a che vedere con altre cause. Ecco quali sono:

allergie ed intolleranze : una delle prime cause legate alla nausea dopo i pasti è quella legata alle allergie ed alle intolleranze. Senza saperlo, infatti, magari siamo allergici ad alcuni tipi di alimenti e di sostanze: niente di grave, eppure abbastanza per farci sentire male dopo mangiato.

Cercate di fare una “prova del nove”, individuando i cibi che vi fanno sentire peggio e provando a sostituirli.

Ad esempio, invece di pasta e pane normali perché non provare con quelli integrali?

Se la nausea dopo pranzo o dopo cena ha iniziato a manifestarsi da un dato momento in poi, forse è il caso di indagare anche questa possibilità!

Se la nausea è abbastanza forte ma momentanea, legata solo a qualche pasto particolare allora avete già la vostra risposta.

Se invece il sintomo persiste allora è meglio cambiare drasticamente il cibo che mangiate!

Generalmente capita quando mangiate troppo velocemente o voracemente: se vi riconoscete in questa descrizione meglio cambiare le abitudini a tavola!

Quali sono i rimedi per combattere la nausea a tavola?

Come per ogni problema legato alla salute, i rimedi sono strettamente correlati alla causa del vostro male.

Il suggerimento principale è solo uno: consultate il vostro medico!

Cercare di fare da soli, infatti, potrebbe portare a risultati ancora peggiori soprattutto se ci muoviamo alla cieca!

Qualche rimedio naturale, comunque, possiamo suggerirvelo.

Per combattere la nausea dopo mangiato potete provare:

un infuso di zenzero : lo zenzero ha tantissime proprietà “sfiammanti”. Un infuso di acqua calda con qualche fettina di zenzero può fare miracoli.

: lo zenzero ha tantissime proprietà “sfiammanti”. Un infuso di acqua calda con qualche fettina di zenzero può fare miracoli. limone e bicarbonato : preparate un composto formato da un cucchiaino di succo di limone ed un quarto di cucchiaino di bicarbonato.

Aggiungete un bicchiere d’acqua e bevete: anche se il gusto non è dei migliori, possiamo assicurarvi che vi sentirete meglio!

: preparate un composto formato da un cucchiaino di succo di limone ed un quarto di cucchiaino di bicarbonato. Aggiungete un bicchiere d’acqua e bevete: anche se il gusto non è dei migliori, possiamo assicurarvi che vi sentirete meglio! stop a bibite gassate : se siete abituati a mangiare bevendo molte bibite gassate è il momento di… lasciar perdere!

Quando mangiate bevete solo acqua (non troppo fredda) ed evitate tutte le bevande dolciastre e gassate. La sensazione di nausea dovrebbe passare!

Se non volete masticare per 30 volte di seguito perché vi sembra troppo, prendete l’abitudine di masticare un boccone almeno 15 o 20 volte.

Limiterete la sensazione di nausea dovuta alla “indigestione” d’aria e farete arrivare il cibo nello stomaco in maniera più composta.

Insomma, se avete scoperto oggi che la nausea dopo mangiato non è normale meglio prendere provvedimenti quanto prima!

