Le patate al forno non vengono mai come vorresti? Scopri l’ingrediente segreto che le renderà croccanti fuori e morbide dentro.

Le patate al forno rappresentano uno dei contorni per eccellenza. Amate da grandi e piccini, le patate portano con sé quell’atmosfera di casa, quel comfort food in cui rifugiarsi dopo aver avuto una pessima giornata a lavoro o quel piacere a cui lasciarsi andare quando ci si ritrova a casa tutti insieme di fronte ad una tavola ricca di ghiottonerie la domenica a pranzo.

Spesso però le patate al forno non vengono bene. Alcune si cuociono troppo, mentre altre rimangono completamente crude e difficili da mangiare, per non parlare poi del senso di pesantezza che si prova subito dopo averle ingerite. Il trucco per far venire le patate perfette esiste ed è il semplice utilizzo di un ingrediente che, seppur insolito o poco adoperato per questo tipo di ricette, ti permette di portare in tavola un contorno degno di uno chef, che non avrà nulla da invidiare a quelle acquistate dalla rosticceria sotto casa. Curioso di scoprire il trucco per rendere perfette le tue patate?

Patate al forno perfette: come farle croccanti fuori e morbide dentro

Per cuocere le patate al forno perfette i passaggi da seguire sono piuttosto semplici e garantiscono un risultato da leccarsi i baffi. Il primo passo da fare, dopo pulito e tagliato le patate, e quelle di passarle sotto l’acqua corrente. Le patate hanno bisogno di rilasciare, anche se in minima parte, l’amido contenuto al loro interno e dovrai sciacquarle fin quando l’acqua non uscirà trasparente e non biancastra come ai primi lavaggi.

Dopo aver effettuato questo passaggio, ed averle asciugate con cura, versa le patate in una pentola colma di acqua bollente e versa l’ingrediente segreto per far venire le patate perfette. Qual è? Il bicarbonato!

IL SEGRETO: Versa 10 grammi di bicarbonato per un chilo di patate ed aggiungi anche un pizzico di sale. Certo, quest’ingrediente ti sembrerà abbastanza insolito, ma fondamentale per la riuscita di un contorno perfetto in quanto sfalda la superficie dura delle patate permettendo al condimento di impregnarsi all’interno di esse, nonché facilitando tutto il processo legato alla cottura.

Dopo che l’acqua raggiungerà il bollore, fai cuocere le tue patate per ben 5 minuti e dopo versale subito in un contenitore contente acqua fredda, se accompagnata con del ghiaccio ancora meglio, in modo tale da dare uno choc termico. Dopo di che sciacquale di nuovo in acqua corrente e versale in un recipiente, condendole con abbondante olio. Dopo che lo avranno assorbito versalo in una taglia, facendo ben attenzione che tutti i pezzi di patate tocchino il fondo.

Soltanto così le patate verranno belle croccanti al forno. Questo trucco per renderle perfette ti permetterà di fare un figurone con tutta la tua famiglia, ma mancano ancora un paio di passaggi per completare il piatto.

Metti la teglia in forno preriscaldato, possibilmente sulla griglia posizionata nella parte bassa, e lasciale cuocere per 25 minuti a 200 gradi. Dopo aver terminato questa prima trance, togli la teglia dal forno e gira al contrario tutte le patate. Versa l’olio aromatizzato ed un po’ di sale e rimettile in forno per circa 5 – 10 minuti, aggiungendo anche la funzione grill per dare quel tocco di croccantezza in più et voilà: le patate al forno perfette sono pronte.

Pochi e semplici passaggi, che potrai rivedere nel video qui in alto realizzato da FoodVlogger, e avrei pronte le patate al forno croccanti che hai sempre sognato di portare in tavola.