Le melanzane amare rovinano tutte le tue ricette? Scopri questi 3 trucchi segreti per renderle perfette come mai prima d’ora.

Le melanzane amare spesso rovinano le nostre ricette. Non importa in modo in cui le cuciniamo, che siano fritte, grigliate, al forno o in qualsiasi altro modo possibile, il risultato purtroppo sarà sempre abbastanza deludente. La colpa, è bene precisare, non è della scarsa qualità dell’ortaggio, ma all’interno della sua polpa risiede quella parte che rende il suo sapore amaro.

In particolar modo, quando le melanzane si acquistano durante il periodo della loro stagione, il più consigliato per gustarle al meglio perché è quando sono più buone, il loro grado di amarezza è ancora più forte e tenace.

Nulla ovviamente è perduto perché è possibile rimuovere il sapore amaro dalle melanzane seguendo un semplicissimo passaggio. Per l’occasione abbiamo trovato ben 3 trucchi, come quello per rendere perfette le zucchine grigliate, che non conosci per eliminare l’amaro delle melanzane in modo tale da rendere le tue ricette perfette e fare un figurone con i tuoi ospiti.

Qui di seguito, quindi, troverai ben 3 trucchi che ti permetteranno di risolvere questo problema e come rimuovere l’amaro delle melanzane non sarà più un problema. In modo tale da poter usare questo ortaggio nel migliore modo possibile, senza la paura e preoccupazione che l’amaro della polpa possa rovinare in qualche modo i tuoi gustosi manicaretti.

Come togliere l’amaro delle melanzane: 3 trucchi che non conosci

Le melanzane amare rappresentano da sempre un problema, ma niente paura. Qui troverai 3 trucchi per renderle perfette, senza il rischio che le tue ricette possano essere rovinato dall’eccessivo senso di amarezza contenuto all’interno della loro polpa. Così potrai preparata un’ottima parmigiana oppure grigliarle per renderle un contorno perfetto per accompagnare un filetto di carne alla brace.

Il primo trucco che abbiamo intenzione di spiegarti è quello classico usato dalle nonne, che si è rivelato essere sempre un autentico successo, un po’ come le patate croccanti al forno. Dopo aver lavato e tagliato le melanzane, ricoprile con il sale grosso all’interno di uno scolapasta. Attenzione, non quello fino perché c’è il rischio che si addentri fin troppo nella polpa, contaminandone il sapore. Dopo aver averlo fatto, ricoprile con un recipiente colmo di acqua e lasciale riposare per una mezz’ora. Dopo sciacquale sotto acqua corrente ed asciugale con un canovaccio. In quanto modo hai eliminato l’amaro delle melanzane.

Il secondo trucco che vogliamo proporti è un metodo insolito per capire cosa fare con le melanzane amare, ma non per questo meno efficace, anzi. Riponi le fette di melanzane, tagliate nel modo che preferisci a seconda della ricetta che da lì a poco andrai a preparare, e riponile in un recipiente colmo di latte ed un po’ di sale fino. Lasciale riposare per circa 30 minuti. Dopo di che sciacquale sotto l’acqua corrente e asciugale con un canovaccio. In questo modo il sapore amaro sarà soltanto un triste ricordo e potrai utilizzarle per tutti i tuoi piatti preferiti.

Il terzo, ed ultimo trucco, per sapere come fare le melanzane perfette è molto simile a quello che ti abbiamo appena presentato. Soltanto che presenta una piccola variante. Quale? Al posto del latte, utilizza la farina, seguendo poi gli stessi identici passaggi. In questo modo avrai eliminato tutto l’amaro dalla polpa.

Questi sono i 3 trucchi per togliere l’amaro dalle melanzane. Non importa quale tu preferisca usare, magari scegli quello che viene maggiormente incontro alle tue esigenze o quello che ti viene maggiormente incontro rispetto agli ingredienti che trovi in dispensa. Anche se sono cose semplici, che dovresti avere a casa senza troppe complicazioni. Pochi e semplici passaggi che ti aiuteranno a preparare le melanzane perfette e per coccolarsi un po’ con i nostri piatti preferiti. Questo tipo di ortaggi, dopo di tutto, è altamente versatile e puoi abbinarlo perfino con il cioccolato. Cosa volere di più dalla vita?