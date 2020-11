Scopriamo le previsioni dell’oroscopo segno per segno in questa domenica di metà Novembre. Cosa ci dirà l’oroscopo di oggi 15 Novembre?

Le stelle di oggi vi indicheranno la direzione da prendere in questa domenica di Novembre.

Cosa hanno in serbo i pianeti e le stelle?

Scopriamolo insieme.

Oroscopo di oggi 15 Novembre: previsioni segno per segno

La classifica di oggi premia Ariete, Pesci, Vergine ed Scorpione. Per loro sarà una domenica bella e riposante, il coronamento perfetto alla fine di una lunga settimana.

Non possiamo dire lo stesso per Toro, Acquario, Sagittario, e Leone; il loro oroscopo, oggi, purtroppo prevede delle situazioni negative.

Giornata tranquilla invece per tutti i nati sotto il segno Bilancia, Capricorno, Gemelli e Cancro.

Ma andiamo a vedere nel dettaglio tutte le previsioni dell’oroscopo di oggi domenica 15 Novembre leggendo i responsi segno per segno.

Oroscopo oggi Ariete

Giornata positiva per l’Ariete che termina la settimana in crescendo.

Nella giornata di oggi dovete aspettarvi una notizia positiva oppure un avvenimento fortunato: sarà una domenica senza precedenti!

Sul fronte amoroso avete finalmente piantato la vostra bandiera: siete felici senza appello.

Amore: 10

10 Lavoro: 9

9 Salute: 9

Oroscopo oggi Toro

Una brutta giornata per tutti coloro nati sotto il segno del Toro; purtroppo, dal punto di vista sentimentale ci saranno dei problemi.

Una discussione, piuttosto importante, si delinea all’orizzonte: può essere in famiglia o con il partner. Il tema sarà quello dei soldi: il lavoro, infatti, non va a gonfie vele e vi mette in crisi. Tenete duro, a breve tutto si risolverà.

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 8

Oroscopo oggi Gemelli

Giornata senza scosse per i Gemelli: vi sentite nervosi, preda di una voglia di cambiamento che non riuscite a spiegarvi.

Pazientate, i tempi non sono ancora pronti. Nei prossimi mesi inizierà una girandola di eventi che avrà conseguenze molto importanti per la vostra vita.

Se potete, in questa domenica di Novembre, cercate di occuparvi della vita familiare: ultimamente l’avete trascurata.

Amore: 6

6 Lavoro: 7

7 Salute: 7

Oroscopo oggi Cancro

Rinasce in te la voglia di confrontarti con gli altri, caro Cancro, e questa è sempre una notizia positiva quando si tratta di te.

La salute ne guadagna ed anche i vostri rapporti interpersonali: finalmente non sarete più concentrati solo su di voi ed i vostri sentimenti.

Cercate di usare questa domenica come prova generale per migliorare la vostra vita sociale di tutti i giorni.

Amore: 7

7 Lavoro: 6

6 Salute: 7

Oroscopo oggi Leone

Continua una serie negativa per il Leone. Purtroppo il nervosismo dei giorni passati ti è rimasto addosso e le stelle non fanno nulla per aiutarti.

Se non terrai a bada il tuo temperamento focoso rischierai di offendere qualcuno: i litigi e le discussioni, infatti, non sono ancora dietro di te.

Il consiglio di oggi è quello di pensare anche alla tua salute: prova una tisana rilassante o della camomilla e sforzati in tutte le maniere di non perdere la calma.

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo oggi Vergine

Una splendida giornata per gli amici della Vergine.

Un nuovo progetto lavorativo od un’idea brillante illumineranno la vostra domenica e vi infonderanno le energie necessarie per iniziare una nuova settimana lavorativa proficua.

L’amore, in questo momento, sembra non interessarvi: qualcosa, però, si sta muovendo.

Una bella sorpresa si profila all’orizzonte.

Amore: 9

9 Lavoro: 10

10 Salute: 8

Oroscopo oggi Bilancia

La giornata della Bilancia sarà a cavallo tra il positivo ed il negativo: l’amore, grazie a Venere presente nel segno, procede tranquillamente.

Chi è single ha seminato e seminato bene; chi si trova in una relazione, invece, può sperimentare le gioie dell’amore calmo e tranquillo.

Il lato negativo della giornata è riferito al lavoro oppure ad una spesa imprevista: siate previdenti con i soldi.

Amore: 7

7 Lavoro: 5

5 Salute: 8

Oroscopo oggi Scorpione

Mercurio e la Luna nel segno ti rendono proprio un bel servizio, Scorpione.

La domenica di oggi sarà meravigliosa per te: sul fronte lavorativo sarai in grado di risolvere ogni ostacolo e, in famiglia, tutto procede alla grande.

Questo è il momento di prendere decisioni: sfruttalo!

Amore: 9

9 Lavoro: 10

10 Salute: 9

Oroscopo oggi Sagittario

Sole e Mercurio contro gli amici del Sagittario renderanno la sua domenica veramente poco gradevole.

Sarai preda di attacchi di malumore incurabili e ti ritroverai alla fine della giornata spossato e nervoso.

Per evitare mal di testa od emicranie il consiglio è solo uno: cerca di isolarti senza ferire nessuno e passa la domenica a letto con un buon libro. Domani è un altro giorno!

Amore: 5

5 Lavoro: 5

5 Salute: 6

Oroscopo oggi Capricorno

Giornata senza scosse per il Capricorno. Questa domenica deve servirvi a recuperare le energie e prendervi cura di voi: se non state attenti la salute potrebbe risentirne.

In amore procede tutto bene: se siete single dovete chiedervi se non state ignorando i sentimenti di qualcuno vicino a voi.

Il lavoro per ora è in stallo: non lasciatevi prendere dal nervosismo.

Amore: 8

8 Lavoro: 6

6 Salute: 7

Oroscopo oggi Acquario

La giornata dell’Acquario, purtroppo, non sarà bellissima.

Un piccolo evento all’inizio di questa domenica attenta alla vostra serenità: potrebbe trattarsi di una discussione in famiglia o di una spesa inattesa.

Non fatevi piegare da questi piccoli contrattempi o ne risentirà tutta la giornata. Il consiglio delle stelle è di trovare un momento per voi: una passeggiata nella natura potrebbe aiutare.

Amore: 5

5 Lavoro: 7

7 Salute: 6

Oroscopo oggi Pesci

Domenica perfetta per gli amici dei Pesci. Vi troverete al centro dell’azione, ammirati ed invidiati da tutti. Le stelle prevedono, per oggi, l’arrivare di un piccolo colpo di fortuna, un evento non importante che però servirà a donarvi allegria e positività per tutta la giornata.

Siate gentili e condividete la vostra felicità con chi vi circonda: qualcuno, infatti, comincia ad essere invidioso.