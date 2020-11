Lockdown, Dpcm di Natale: la novità sullo spostamento tra regioni

Nel prossimo dpcm sul lockdown in Italia arriveranno nuovi provvedimenti sullo spostamento tra regioni diverse

L’attuale Dpcm del Governo per gestire l’emergenza Covid ha diviso l’Italia in tre macro aree, nei colori giallo, arancione e rosso per sottolineare il livello di gravità dell’epidemia da Coronavirus. Non c’è un regolamento valido in tutto il paese, ma nelle regioni “rosse” e “arancioni” è fatto divieto di spostarsi dalla regione di residenza. Eccezioni riguardano i motivi di necessità, salute, lavoro etc. Il Natale si avvicina, e gli italiani si chiedono come saranno gestite le festività. A tal proposito il Governo è al lavoro su un nuovo dpcm, che dovrebbe essere presentato il 3 dicembre. Questo decreto conterrà le disposizioni che saranno valide fino a Natale.

Nuovo Dpcm per il Natale: cosa cambia per gli spostamenti tra regioni

L’Italia continuerà a essere divisa in aree ma per quel che riguarda gli spostamenti tra regioni è in arrivo una novità: il governo valutà due possibilità. La prima è di mettere tutte le regioni in zona gialla, in modo da consentire gli spostamenti tra esse. ma con accorgimenti particolari in base ai territori più a rischio.

Questa è ipotesi è la più complicata e “ottimistica”, e sarà realizzabile solo se i dati su contagi e ricoveri continueranno a scendere. L’altra ipotesi, che ad oggi sembra più probabile, riguarda il mantenimento delle zone gialle, arancioni e rosse, ma con la deroga dello spostamento tra regioni in quelle arancioni e rosse solo per motivi strettamente familiari. Vale a dire il ricongiungimento tra genitori e figli, oppure congiugi, per trascorrere insieme le feste di Natale.

