Leggiamo insieme le previsioni dell’oroscopo di oggi 22 Novembre e la classifica dei segni per questa domenica. Che cosa hanno in serbo per noi le stelle?

Scopriamo insieme che cosa hanno in mente le stelle ed i pianeti per la giornata di oggi, domenica 22 Novembre.

Come sarà questa domenica per i segni zodiacali?

Ecco tutte le previsioni accurate per ogni segno ed una piccola classifica dei segni zodiacali per la giornata di oggi.

Oroscopo di oggi 22 Novembre: previsioni per ogni segno

Ecco la classifica dei segni per oggi 22 Novembre 2020: nelle prime posizioni della classifica troviamo i nati sotto il segno di Cancro, Scorpione, Leone e Capricorno.

A metà classifica, invece, si posizionano tutti gli amici dei segni Ariete, Bilancia, Sagittario e Acquario.

Agli ultimi posti ci sono Gemelli, Toro, Vergine e Pesci: purtroppo la loro domenica non sarà

Oroscopo oggi Ariete

Domenica tranquilla per tutti gli amici dell’Ariete. Oggi potete cogliere l’occasione di un momento di calma dal lavoro per riprendere in mano i vostri hobby o le attività che preferite: le stelle prevedono un incontro speciale per voi!

Chi deve lavorare oggi, invece, faticherà un poco: non siete ancora entrati nell’ottica di dare il massimo.

Amore: 8

8 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo oggi Toro

Giornataccia per il Toro. Dal punto di vista sentimentale vi sentite soli ed incompresi: soprattutto chi è in una relazione si troverà di fronte un muro.

Se esagererete con le richieste d’attenzione, però, c’è il rischio di fare peggio: cercate di frenare il vostro bisogno degli altri!

Sul lavoro, invece, non si vedono miglioramenti: alle preoccupazioni si aggiunge anche una spesa imprevista.

Amore: 5

5 Lavoro: 5

5 Salute: 7

Oroscopo di oggi 22 Novembre Gemelli

Una brutta domenica per tutti coloro che sono nati sotto il segno dei Gemelli: a casa vi troverete invischiati in qualche discussione, forse l’ambiente intorno a voi è negativo.

Verrete chiamati in causa: fate molta attenzione alle parole che dite oggi!

Dal punto di vista sentimentale la situazione è poco positiva: vi sembra che ci sia qualcosa che non va, avete dubbi e paure. Per oggi, meglio non pensarci.

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo oggi Cancro

La domenica del Cancro non potrebbe andare meglio: in amore ed in famiglia, infatti, tutto procede a gonfie vele. I dubbi che avete avuto sono chiariti, vi sentite felici ed amati: insomma, tutto procede per il meglio!

Sul lavoro avete trovato un vostro equilibrio e tutto procede per il meglio: aspettatevi dei cambiamenti a partire da domani!

Amore: 10

10 Lavoro: 8

8 Salute: 8

Oroscopo oggi Leone

Giornata positiva anche per tutti i nati sotto il segno del Leone: finalmente! In casa avete ritrovato la serenità ed anche nel rapporto di coppia vi trovate finalmente su una spiaggia sicura.

Litigi e discussioni appartengono al passato: cercate di fare tesoro di questi istanti!

Sul lavoro tutto procede per il meglio: vi verranno proposte nuove idee e nuovi progetti, valutate con molta attenzione le vostre opzioni.

Amore: 9

9 Lavoro: 9

9 Salute: 8

Oroscopo di oggi 22 Novembre Vergine

In amore vi trovate divisi a metà: da un lato c’è la voglia di impegnarvi e dall’altro dubbi e paure. Qualcosa vi tormenta, cari amici della Vergine: dovete trovare da soli la risposta.

Sul lavoro, purtroppo, non ci sono miglioramenti: la giornata di oggi passa tra preoccupazioni ed ansie.

Vi sembra di non riuscire a fare nulla: cercate di sfogarvi e di rilassarvi.

Amore: 6

6 Lavoro: 5

5 Salute: 5

Oroscopo oggi Bilancia

L’amore, per gli amici della Bilancia, è stato decisamente sottotono negli ultimi tempi. Chi ha incontrato qualcuno non deve lasciarsi trasportare dall’entusiasmo: meglio aspettare e raccogliere i frutti con calma.

Il lavoro è tanto e vi dà molto da fare: ci sono tanti problemi ma anche tante soluzioni! Se vi sforzerete riuscirete a portare a casa un ottimo risultato.

Amore: 7

7 Lavoro: 7

7 Salute: 9

Oroscopo oggi Scorpione

Ottima domenica per lo Scorpione! Le tensioni lavorative sono ormai un lontano ricordo e potete finalmente sfruttare la domenica per rilassarvi e dedicarvi a quello che vi piace di più.

In amore ed in famiglia tutto procede per il meglio: Venere è nel vostro segno e illumina positivamente il vostro cammino.

Consigliata una passeggiata da soli, per schiarirvi la mente e prendere una decisione importante in autonomia. State attenti, però, ai colpi di freddo!

Amore: 9

9 Lavoro: 10

10 Salute: 7

Oroscopo oggi Sagittario

Giornata tranquilla per il Sagittario che deve combattere l’influenza della Luna nel suo segno. Se oggi vi sentite stanchi e svogliati potete tranquillamente dare la colpa a lei!

Chi riuscirà a smuoversi dalle coperte potrà fare qualche incontro interessante, soprattutto dal punto di vista sentimentale.

Il lavoro vi attende nuovamente al lunedì, con molte problematiche e questioni da sbrigare: per ora, però, va tutto bene.

Amore: 7

7 Lavoro: 6

6 Salute: 7

Oroscopo di oggi 22 Novembre Capricorno

Giornata veramente meravigliosa per il Capricorno: Venere nel segno ti rende affascinante come non mai e tutti saranno ai tuoi piedi.

Attento a non creare troppe situazioni ambigue!

Il lavoro è tanto e tu sai gestirlo al meglio: ti trovi in un’ottima posizione. Buone opportunità per chi saprà scegliere come investire il denaro in più.

Amore: 9

9 Lavoro: 10

10 Salute: 9

Oroscopo oggi Acquario

Per gli amici nati sotto il segno dell’Acquario sarà una domenica… a metà.

Venere è in opposizione e crea qualche problema nelle relazioni di coppia: oggi non è il giorno giusto per litigare.

Sul lavoro, invece, questo è un momento decisamente difficile: bisognerà aspettare addirittura l’arrivo del prossimo mese per vedere un miglioramento!

Amore: 6

6 Lavoro: 5

5 Salute: 7

Oroscopo di oggi 22 Novembre Pesci

La domenica di oggi, purtroppo, non sarà positiva per gli amici dei Pesci. Sul lavoro vi sentite in debito d’ossigeno: vi sembra di non staccare mai eppure i risultati non arrivano.

Ci sono numerose novità che hanno bisogno di essere gestite: se non state attenti potreste fare un errore piuttosto grande.

In amore, oggi, meglio prendere una pausa: c’è il rischio vi ritroviate a litigare con il partner.

Amore: 5

5 Lavoro: 5

5 Salute: 7

Come al solito, prima di iniziare la giornata, date anche un’occhiata alle previsioni del meteo di oggi, domenica 22 Novembre.

Non vorrete farvi trovare impreparati… dalla pioggia!