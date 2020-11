Nubifragio su Crotone, strade allagate e danni ingenti: il bilancio

Nubifragio su Crotone e tutta la provincia: quasi 200 millimetri di acqua in poche ore, strade allagate e danni pesanti ma nessun ferito

Un incubo imprevisto che ha messo ko un’intera provincia. I quasi duecento millimetri di pioggia caduta in poche ore, a cominciare dalla prima mnattina di oggi (21 novembre) su Crotone hanno provocato danni ingenti anche se nessun ferito.

Il bilancio al momento è ancora provvisorio, perché sul capoluogo sta continuando a piovere anche se in maniera meno intensa. Intanto però stanno facendo il giro dei media e del web le immagini di auto travolte dall’acqua e dal fango, case interamente allagate e quartieri della città sott’acqua. Le previsioni meteo del 21 novembre davano pioggia e vento soprattutto al Sud Italia, ma nin di queste proporzioni.

Vigili del fuoco e Protezione civile, già nella mattinata,m hanno dovuto affrontarediverse situazioni di emergenza come cocumenano le immagini. E gli interventi sono stati complicati per le condizioni delle strade, veri fiumi di acqua. Gli appartamenti ai piani bassi dei palazzi, ma asnche numerosi garage e scantinati sono stati sommersi dalla furia della pioggia. E in diverse zone di Crotone è anche saltata la corrente elettrica.

Situazione comolicata anche nella provincia. Come sulla Statale 106, dove alcune persone sono rimaste rimaste bloccate in auto perché l’acqua impediva di muoversi e sono state salvate dagli agenti. A Isola Capo Rizzuto poi la pioggia ha creato una vera e propria voragine in pieno centro città.

Per molti crotonesi è stato come rivivere tornato l’incubo dell’alluvione che colpì la città il 14 ottobre 1996. Anche in quel caso piogge abbondanti che fecero esondare il fiume Esaro e il torrente Passovecchio. Una colata di acqua e fango sommerse i primi piani delle abitazioni nel rione ‘Gabelluccia’ e succesivamente il rione ‘Gesù’ oltre al centro storico cittadino. Il bilncio fu pesantissimo: sei vittime e danni ingentissimi, quantificati in quasi 130 miliardi di lire.

Nubifragio su Crotone, le immaguini fanno il giro del web e scatta la solidarietà

Le drammatiche immagini del nubifragio che ha colpito nella giornata di oggi Crotone e la sua provincia hanno anche fatto partire una gara di solidarietà sul web. Sono molti i messaggi, non solo di circostanza, per manifestare piena solidarietà alla popolazione locale.

