Ecco il bollettino Covid-19 di oggi 23 Novembre 2020.

Ecco i dati ufficiali di lunedì, 23 Novembre 2020.

Covid-19, il bollettino di oggi 23 Novembre 2020: i morti e i nuovi contagi

La situazione di ieri evidenziava un numero totale di casi pari a 28.337: c’era stato, quindi, un calo importante.

Le vittime della pandemia registrate durante la giornata di domenica sono state 562, mentre 216 i ricoverati di cui 43 in terapia intensiva.

Totale casi: 22.930 contagiati

Dimessi/Guariti: 31.395

Ricoverati: 418

Terapie intensive: 9

Morti: 630

Tasso di positività: 15,4% (+0,4%)

Tamponi: 148.945

Covid-19, il bollettino di oggi regione per regione in Italia:

Passiamo ora ad analizzare il dato riguardante tutti i malati di Coronavirus regione per regione in Italia.

In Lombardia, che ieri aveva più di 5.000 casi, la pandemia non accenna a fermarsi

La situazione, in Italia, continua ad essere decisamente complicata e delicata

Nel frattempo guardiamo le cifre dei nuovi casi di oggi 23 Novembre per ogni regione:

Nel frattempo guardiamo le cifre dei nuovi casi di oggi 23 Novembre per ogni regione:

Lombardia: +5.289

Piemonte: +1.730

Campania: +2.158

Veneto: +2.540

Emilia-Romagna: +2.347

Lazio: +2.341

Toscana: +1.323

Liguria: +285

Sicilia: +1.249

Puglia: +980

Marche: +161

Abruzzo: +640

Friuli Venezia Giulia: +377

Umbria: +105

Sardegna: +505

P.A. Bolzano: +260

P.A. Trento: +93

Calabria: +321

Valle d’Aosta: +77

Basilicata: +58

Molise: +91