Ore in piedi sul tettuccio della sua auto per salutare la mamma ricoverata per Covid. E’ accaduto a Como, fuori l’ospedale Valduce

Ore in piedi sul tettuccio della sua auto per salutare la mamma ricoverata per Covid. E’ accaduto a Como, fuori l’ospedale Valduce. Una ragazza è rimasta per ore in piedi sul tettuccio della propria auto con la speranza di vedere dalla strada la propria mamma, ricoverata per il Coronavirus. Solo un attimo per un saluto, e un’attesa durata ore fuori l’ospedale Valduce di Como. La foto della ragazza sta facendo il giro dei social ed è diventata virale. Ad immortalarla un cittadino, Salvatore Amura, che ha poi voluto condividerla con un messaggio di affetto e speranza su Facebook.

Ti potrebbe interessare anche – Covid, visoni: stop all’allevamento in tutta Italia

In piedi per ore sulla sua auto per vedere la mamma malata di Covid

L’uomo ha raccontato che spesso capita che familiari e amici dei ricoverati per Covid si mettano sul lato strada per provare a vedere o salutare i propri cari. Non si può fare null’altro che un saluto da lontano, da dietro i vetri. Ma per l’affetto di amici e familiari è già tanto. Nella struttura ospedaliera di Como, i primi due piani del nosocomio sono diventati esclusivamente per i pazienti Covid. Dalla strada, quindi, è più facile vederli. La ragazza immortalata nella foto era lì, in piedi sulla sua auto, sin dal mattino. E lì è rimasta fino al tardo pomeriggio. Non si è capito se la giovane sia riuscita a salutare la mamma. “Sembrava disperata – ha raccontato Amura – ma non si è arresa. Spero che ci sia riuscita. E soprattutto vorrei che questo incubo finisse per tutti”.

Leggi anche – Covid, i cani possono fiutare le persone infette