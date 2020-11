By

Chiara Ferragni ha deciso di raccontare cosa significa essere donna nel 2020 usando il suo account Instagram. I dettagli.

Un discorso davvero articolato. La Ferragni per non dimenticarsi nulla ha scritto tutto su alcuni fogli. Un discorso per lei molto sentito e doveroso.

Molti sono stati toccati dritti al cuore dallo sguardo diretto della donna nei confronti della sua fotocamera.

Un discorso fatto con il cuore e con la mente, senza risparmiarsi nulla.

Nel suo discorso Chiara Ferragni, da poco agli onori della ribalta per i 2 milioni per i lavoratori dello spettacolo, ha parlato di una battaglia da vivere e combattere tutti insieme.

Non solo per le donne, ma per la dignità di una società migliore

Di seguito riporteremo in modo molto approfondito quanto da lei dichiarato.

Il discorso di Chiara Ferragni che punta al cuore delle persone: “Essere donna nel 2020”

“Il problema secondo me è che la nostra società è ancora molto maschilista, in cui le donne vengono giudicate in maniera differente“. In questo modo inizia il lungo discorso di Chiara Ferragni.

Secondo la mamma di Leo, Chiara Ferragni, spesse volte questo giudizio non proviene solamente dagli uomini, ma “dalle donne stesse che sono sempre pronte ad accusarsi a vicenda”.

Dopodiché la Ferragni punta il dito contro i media che spesse volte tendono a fare, secondo il suo punto di vista, due pesi e due misure.

Secondo l’imprenditrice digitale nei fatti di cronaca spesse volte quando ad uccidere sono gli uomini si parla di “omicidi passionali”, di “vendette di gelosia” o cose simili.

Per la Ferragni ogni volta che nei fatti di cronaca si parla di femminicidi molti media tendono a cercare delle giustificazioni.

“Era un brav’uomo od altre cose del genere costituiscono dettagli che in una narrazione non andrebbero fatti perché in questo modo stai già dando un giudizio tu da media” tuona Chiara Ferragni.

A ciò poi precisa che questo tipo di giudizi possono “influenzare tantissimo le persone che leggono quel tipo di articolo che poi in un certo qual modo daranno la colpa di quello che è successo in parte anche la donna che ha subito”.

Fa un video in cui parla dell’Essere donna nel 2020, lo fa dopo aver preso appunti e quando parla di sbagli, soprattutto delle donne nei confronti delle altre donne, utilizza la prima plurale.

Chiara Ferragni è umana e sa comunicare come nessun altro di popolare in questo paese. — Arianna Capulli (@capulliarianna) November 20, 2020

Chiara Ferragni si rivolge alle altre donne: “Noi dobbiamo essere unite”.

Chiara Ferragni nel suo discorso ha citato moltissimi casi di cronaca in cui la donna vittima di violenze ha poi subito gogne mediatiche.

A questo punto si è poi rivolta in modo molto forte, ma sentito, alle donne.

“Questi problemi di cui sto parlando sono problemi anche molto femminili, questi commenti vengono fatti anche da donne su altre donne“.

“Questo deve cambiare al più presto, dobbiamo sostenerci per noi stesse e per le future generazioni” chiede fortemente Chiara.

“Ho pensato molto a quanto sia brutto che utilizziamo termini dispregiativi come t***a l’una contro l’altra solo perché ci siamo antipatiche”.

“Questo è il momento secondo me di cambiare le cose, io sono in una posizione molto privilegiata e cerco sempre di fare approfondimento parlandone con chi mi scrive e cercando di parlarne”.

Al termine del suo video, che abbiamo riportato, Chiara Ferragni conclude con un appello molto importante.

“Questa battaglia dobbiamo viverla e combatterla tutti quanti insieme e spero che questo discorso vi sia servito a capire che bisogna cambiare le cose per costruire una società migliore”.

Ho visto l’ultimo igtv postato da Chiara Ferragni sull’essere donna… che dire è la migliore influencer italiana senza nessuna ombra di dubbio — Giulia (@giulia9777) November 20, 2020

L’appello di Chiara Ferragni: quando una donna parla alle altre donne per “ottenere una società migliore”

Il discorso di Chiara Ferragni ha subito generato un forte dibattito sul web.

Da un lato c’è chi si è sentito toccato profondamente dalle parole della Ferragni e dall’altro chi invece l’ha accusata di un ennesimo palcoscenico.

Chiara Ferragni, 22 milioni di followers, ha affrontato uno dei tempi più importanti della nostra epoca.

Ha chiesto a gran voce di essere uniti e di combattere assieme per una società migliore.

Le reazioni dal web.

Se avete 10 minuti andata a sentire l’ultima IGTV di Chiara Ferragni. Sembra nulla ma in realtà ti fa pensare e ti fa capire che tra noi donne non c’è solidarietà. Insulti giudizi negativi critiche , queste cose sembrano nulla appena dette, ma dopo sono brutte #chiaraferragni pic.twitter.com/MtLv6ukd3H — Gaia (@cloudxbocav) November 20, 2020

alcuni dei commenti sotto il video Instagram di Chiara Ferragni, che se avete tempo vi consiglio di vedere, intitolato “essere donna nel 2020”. Che schifo pic.twitter.com/8T2OvXt7Aj — ale (@svftchaeyoung) November 20, 2020

“È il momento di incazzarci, di prendere posizione, di cercare alleati, di cambiare le cose.” Chiara Ferragni riguardo la piaga del victim blaming e dello slut shaming. Ne avevamo bisogno. Perché il giornalismo italiano senza uno scossone mediatico non si sarebbe mai svegliato. — carilski (@the_suncameout) November 20, 2020

Chiara Ferragni ha fatto un video su quanto sia fondamentale condannare lo slut shaming, il revenge porn, tutti gli abusi, lo ha fatto dopo essersi informata per bene e ancora ci sono dei coglioni che sotto al post hanno il coraggio di commentare cose del genere, fate cagare pic.twitter.com/iSDTl1KGAJ — zarta☀️ (@marta_zanette) November 20, 2020

Come sempre Chiara Ferragni ha dimostrato la sua grande sensibilità e forza nel affrontare argomenti,purtroppo,così frequenti. Guardate l’ultima IGTV di Chiara,ci farà pensare tanto,anche noi donne di non screditarci a vicenda ma di farci forza insieme — Rosi (@thegoodrosi) November 20, 2020

Onestamente mi sento di ringraziare Chiara Ferragni per aver parlato di una tematica così importante che molto spesso viene oscurata da altro. Se ne parla poco, e quando se ne parla, tutto sfuma e si finisce a fare orecchie da mercante *continua sotto* #chiaraferragni — (@sweetdrms_) November 20, 2020