Una cifra da capogiro, 2 milioni di euro per i lavoratori dello spettacolo. L’annuncio di Fedez sui social accende il dibattito.

Il rapper italiano Fedez assieme a sua moglie Chiara Ferragni ha avviato un progetto che coinvolge numerosi artisti del mondo dello spettacolo nella raccolta di fondi destinati proprio a quei lavoratori che più stanno risentendo delle restrizioni covid.

Di recente i coniugi che il pubblico ama definire “Ferragnez” erano stati vittime di polemiche da parte di molti politici delle istituzioni ed anche parte della popolazione per la richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte.

L’iniziativa di quest’oggi intrapresa dalla famiglia Ferragnez è stata davvero molto apprezzata dal grande pubblico.

Fra i tanti artisti coinvolti c’è Amadeus, poi anche Achille Lauro, poi Annalisa, Caparezza, Mahmood, J-Ax, Sabrina Ferilli, Shade, Tommaso Paradiso, Paolo Bonolis, Michelle Hunziker, Motta, Myss Keta, Emma, Ermal Meta e tanti altri artisti del nostro panorama musicale.

L’annuncio social ha emozionato tutti.

“Sono veramente felice di comunicarvi che abbiamo raccolto 2 milioni di euro per aiutare i lavoratori del mondo della musica e dello spettacolo” così inizia il lungo messaggio pubblicato da Fedez per annunciare questa formidabile raccolta fondi.

“Sono state due settimane molto intense – racconta sul suo instagram il cantante di Eternit – abbiamo lavorato giorno e notte per rendere possibile tutto questo, un fondo che potesse correre in aiuto di tutte le famiglie di un settore tra i più colpiti durante questa emergenza”.

Di fatti la raccolta fondi ha raccolto una cifra di non poco conto, si parla di ben 2 milioni di euro. A tal proposito Fedez ha specificato che ogni artista presente nella lista visibile nel suo post ha partecipato a questa iniziativa donando in prima persona.

“Grazie a tutti gli artisti e i brand che hanno deciso di supportare questa causa. Estendiamo l’appello a tutti gli artisti che vogliono dare una mano a questo grande progetto.

Felice ed orgoglioso di questa Scena Unita!” conclude l’artista marito dell’imprenditrice digitale per eccellenza, Chiara Ferragni.

Il web ha subito accolto la notizia, commentandola.

2 Milioni di euro raccolti in due settimane per aiutare i lavoratori del mondo della musica e dello spettacolo, sembrava impossibile e invece con tanto lavoro ed entusiasmo sono felice che questa bellissima iniziativa abbia preso vita. Sono tanto tanto orgoglioso di questo!💖 🙏🏻 pic.twitter.com/9EJCcLBTlf — Fedez (@Fedez) November 13, 2020

#Fedez ha annunciato che domani sarà presentato un Fondo a favore dei lavoratori fragili dello Spettacolo a cui hanno aderito 70 artisti coinvolgendo anche brand e diversi partner tra cui Fremantle che produce #XF2020. Raccolto già 2 milioni di euro. L’aveva promesso e l’ha fatto — Andrea Conti (@IlContiAndrea) November 12, 2020

In bene in male, può non piacere #fedez ma ha veramente un gran cuore. Purtroppo questo è un settore pieno di persone che lavorano a cui lo stato non ha pensato. Una gran fetta di lavoratori. Complimenti a fedez che ha avuto questa idea e a tutti coloro che hanno collaborato (: https://t.co/d7c6JF5QBd — • pamy auriant danet-fauvel • (@j_pamyy) November 13, 2020

@Fedez come sempre una spanna sopra tutti.

In questo periodo di emergenza sono state tante le promesse fatte, ma davvero poche le cose concrete.

Oltre ad essere un grande artista sei un esempio per tutti!

Complimenti a tutti gli artisti che hanno aderito a questa iniziativa. — Riccardo Bombace (@BombaceRiccardo) November 13, 2020