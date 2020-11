Previsioni meteo 14 novembre: ecco nuvole, freddo e un po’ di pioggia

Le previsioni meteo per sabato 14 novembre annunciano una giornata nuvolosa e con diverse piogge. Calo delle temperature, anche se non brusco: ma di sole ce ne sarà poco

Arriva il weekend, ma purtroppo il bel tempo ci saluterà. Si sta allentando ormai del tutto l’alta pressione che ha permesso al clima di essere soleggiato e piacevole nel corso di queste due settimane. In arrivo a partire da domani, sabato 14 novembre, nuvolosità diffusa, piogge (anche se non tantissime) e un calo delle temperature, che per fortuna non sarà brusco. Il tempo, però, tenderà a peggiorare nel corso del fine settimana. Sarà una giornata incerta, dove non mancheranno condizioni molto variabili: al centro-nord nuvolosità e piogge sparse, in particolare al sud della Toscana e in gran parte della regione Lazio. Caleranno le temperature.

Ti potrebbe interessare anche – Lockdown, le quattro regioni che oggi cambieranno colore

Previsioni meteo 14 novembre: arrivano nuvole e pioggia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da youmeteo.com ☀️🌩 (@youmeteo)

Arrivano correnti umide che faranno peggiorare il tempo in molte regioni: cielo completamente coperto al centro-nord, piogge e temporali sparsi nelle aree centrali. Qualche pioggia anche in Umbria. Al Sud e sulle Alpi, invece, il tempo sarà molto variabile: non mancherà il sole, ma non si escludono brevi fenomeni piovosi. Al Nord, invece, non sono previste particolari precpitazioni. Calo delle temperature, soprattutto a causa dell’umidità e del cielo coperto: tuttavia, non sarà una brusca discesa. Rispetto agli ultimi giorni, le temperature scenderanno, al massimo di 3-4 gradi: più moderato lo sbalzo termico nelle ore notturne, dove già da qualche giorno le temperature sono scese di molto.

Leggi anche – Previsioni meteo 13 novembre: tempo variabile