Previsioni meteo 13 novembre: arrivano un po’ di nuvole

Le previsioni meteo per venerdì 13 novembre annunciano un cielo generalmente nuvoloso in tutta Italia, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature in lieve calo ma ancora sopra la media stagionale

Comincia a imbruttirsi il tempo in tutta Italia. Dopo la lunga fase di alta pressione e anticiclone sul nostro paese, iniziano a fare capolino le nubi e anche qualche lieve turbolenza. Nella giornata di venerdì 13 novembre, il sole resisterà soltanto al mattino, e in particolare nel Triveneto. Non mancherà un po’ di foschia. Ma la tendenza generale sarà al peggioramento, con addensamenti nuvolosi in particolare in bassa puglia e in Liguria: previste anche delle piogge.

Previsioni meteo 13 novembre: temperature in leggero calo, ma stabili al Centro

La giornata sarà caratterizzata per un cielo generalmente coperto, condizioni migliori ancora nel Triveneto e in Calabria, Basilicata e nord della Puglia. Nella punta dello stivale, però, si può parlare più che altro di qualche schiarita. Le condizioni meteo tenderanno a peggiorare, soprattutto nella notte, ma pur sempre senza fenomeni particolari. Pioggia è prevista a Roma in nottata e in genere nel Lazio. Le temperature vedranno un leggero calo un po’ ovunque, soprattutto per via del cielo coperto: rimarranno più stabili al centro. A Roma, ad esempio, è prevista una massima di 17 gradi. 18 gradi a Napoli, 19 a Palermo.

