Come fare per evitare gli occhiali appannati quando indossi la mascherina? Questo problema, che può sembrare irrisorio, si risolve così.

Come si impedisce alla mascherina di appannarti gli occhiali?

Soprattutto se sei miope o porti occhiali correttivi, il terribile alone che copre le tue lenti ad ogni passo si rivela decisamente insopportabile.

Cosa puoi fare, allora, per evitare che gli occhiali si appannino?

Occhiali appannati: ecco come fare per evitare che la mascherina appanni le lenti

Chiunque porti gli occhiali perché obbligato, conosce bene la sensazione di impotenza generata dalle lenti che si appannano.

Il fastidio di dover levare gli occhiali, pulirli, ritrovarsi con le lenti unte e sporche e, per di più, senza riuscire a vedere bene per quanto sia minimo è comunque invalidante.

La mascherina, poi, ha reso la questione ancora più difficile per tutti coloro che devono portare gli occhiali.

Molto spesso, indossandola, le lenti si appannano e noi… non vediamo più niente.

Pulire ossessivamente gli occhiali, magari mentre siamo su di un autobus pieno o facendo la spesa, non sempre è possibile.

Di più: non serve proprio a niente!

Il problema, dunque, diventa serio: indossare la mascherina, di questi tempi, è fondamentale ed ormai non possiamo più uscire di casa senza.

Scopriamo insieme, dunque, che cosa possiamo fare per evitare che le lenti si appannino e tutti i trucchi “del mestiere”.

Le soluzioni migliori, per quanto riguarda il semplice indossare la mascherina, prevedono solo che voi abbiate un poco di accortezza in più.

Indossate mascherine della vostra misura, non troppo grandi, e ben sagomate sul vostro volto.

Se ancora non lo sapevate, ci teniamo a ricordarvi che le mascherine chirurgiche hanno un piccolo pezzo (un ferretto) modellabile inserito nell’elastico sopra il naso.

Fate attenzione a farlo aderire perfettamente alla pelle!

Infine, se siete alla ricerca di una soluzione semplice, ricordatevi di indossare gli occhiali di sopra della mascherina.

Queste sono accortezze che, spesso, a causa della fretta ci dimentichiamo di mettere in pratica ma possiamo assicurarvi che risolveranno la situazione il più delle volte.

Ad appannare le lenti, infatti, è il vostro fiato che risale all’insù e si intrufola tra gli occhiali: assicurarsi che la via sia “coperta” è necessario per evitare gli appannamenti!

Scopriamo adesso i trucchi “segreti” per evitare che le lenti si appannino!

Ecco come evitare che gli occhiali si appannino quando indossi la mascherina

piegare il bordo della maschera : una soluzione pratica e veloce, che potete tentare quando siete già fuori di casa e non ne potete più delle lenti appannate.

Piegate la parte superiore della mascherina all’interno, in modo da creare un bordo che impedisca all’aria di uscire.

Fate attenzione a non piegarla troppo rendendo, di fatto, la mascherina inutilizzabile!

Se il trucco non vi soddisfa, prendete in considerazione anche l’idea di “allargare” i lati della mascherina: più la stringete sopra, più i lati si “apriranno”: l’aria potrà uscire indisturbata.

Va bene quella dei fazzoletti o anche un normalissimo scottex: posizionate la striscia sotto la mascherina, tra naso e bocca, e lasciate che la carta assorbisca il vapore acqueo creato dal vostro respiro.

Successo assicurato!

Ve ne servirà veramente pochissima: utilizzate una modica quantità di prodotto su entrambi i lati della lente, strofinando con i polpastrelli.

Risciacquate la schiuma da barba con acqua tiepida e vi troverete con le lenti incredibilmente pulite e pronte per affrontare almeno qualche ora senza appannarsi!

Stendendo del sapone normale (senza risciacquarlo!) e facendolo aderire ben bene alle vostre lenti, creerete una pellicola “trasparente” che impedirà agli occhiali di appannarsi.

Esistono in commercio anche gel e spray appositi ma la soluzione “da casa” rimane quella più pratica e veloce.

Insomma, se i tempi sono brutti (e lo sono: il picco della pandemia di Coronavirus è vicino), meglio correre… ai ripari!

Soprattutto chi vive in zone gialle che, tra non molto, diventeranno rosse od arancioni meglio iniziare a prendere provvedimenti.

Questi consigli, comunque, sono sempre validi: anche per quando, speriamo, la pandemia sarà finita!