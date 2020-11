By

La situazione del virus Covid-19 in Campania sta decisamente mettendo a dura prova la popolazione e la sanità. Vincenzo De Luca ha deciso, però, di intervenire duramente.

Con un post su Facebook di pochi minuti fa, Vincenzo De Luca ha deciso di esprimere il suo parere sulla situazione della sua regione.

Numerose indiscrezioni, infatti, avrebbero fatto “scattare” il presidente della regione Campania.

Si parla di un massiccio intervento dell’Esercito, di misure estreme.

Ecco cosa sta succedendo.

Covid-19 in Campania, la situazione peggiora. Interviene De Luca: “Il resto è sciacallaggio”

Continua lo sciacallaggio contro la Campania. Prosegue una intollerabile campagna contro la sanità della Campania. Si… Pubblicato da Vincenzo De Luca su Giovedì 12 novembre 2020

Vincenzo De Luca parla, quindi, di “intollerabile campagna contro la sanità della Campania” a poche ore dall’increscioso episodio al Cardarelli di ieri sera.

Di certo, comunque, l’opinione pubblica è infervorata e la Campania è da molti giorni, infatti, purtroppo nell’occhio del ciclone.

Moltissime sono le persone, dunque, che stanno ironizzando sulla situazione del “colore” campano che, al momento, fa veramente molto discutere.

Mentre tantissime regioni sono diventate arancioni, pur con numeri nettamente inferiori alla Campania, quest’ultima rimane gialla per motivi sconosciuti ai più.

+++ SVELATO IL COLORE DELLA REGIONE CAMPANIA +++ pic.twitter.com/Bt2RJwGBhy — simona estroversi hate account (@stosullaluna) November 10, 2020

Senza parole. In Abruzzo si trova un contagiato ogni 6,3 tamponi, in Toscana 1 ogni 6,in Liguria 1 ogni 5,8.E sono diventate regioni arancioni.Ebbene in Campania si trova un contagiato ogni 5,06 tamponi ed è rimasta gialla.Follia di Gov imbelle terrorizzato dal rischio di rivolte — Augusto Minzolini (@AugustoMinzolin) November 9, 2020

In questi giorni, dunque, il Governo starebbe cercando di “mandare un segnale forte”.

Parrebbe, quindi, che voglia prendere una decisione al posto di De Luca e De Magistris.

Le indiscrezioni, infatti, parlano di probabile zona rossa per la Campania, insieme ad un inconsueto regime di militarizzazione.

La situazione sociale campana è indubbiamente delicata e lo hanno dimostrato nelle settimane scorse le numerose proteste di piazza.

Ma ad essere delicata è anche la situazione degli ospedali e dei pazienti.

Ed, in tantissimi ormai, stanno denunciando la situazione: che non è solo una.

Campania zona gialla, arancione o rossa: l’ironia del web

Situazione sentimentale:

Campania. — Antonella G. (@PocoFirstLady) November 12, 2020

In molti stanno criticando l’operato di De Luca.

La paura, infatti, di trovarsi contro il proprio elettorato non dovrebbe influire sulle decisioni importanti. Anche e soprattutto se queste decisioni sono “scomode”.

Decisioni che vanno prese per tutelare la popolazione: sia chi è sano, sia chi è malato.

Il popolo del web sta decisamente facendo sentire la propria voce, accusando Vincenzo De Luca di voler “giocare allo sceriffo”.

Tra le altre cose, in molti stanno chiamando ridicola la polemica sulle, presunte, ingerenze del Governo.

Nella giornata di domani, a quanto pare, dovrebbero essere prese le decisioni finali riguardo la difficile situazione campana.

Nel frattempo De Luca continua a sostenere che “l’Esercito non arriverà in Campania” e, quindi, a ribadire una ferma posizione non-interventista.

Vedremo cosa accadrà e se, soprattutto, Vincenzo De Luca abbia avuto ragione a negare l’intervento dello Governo nel caso campano.

Di certo, comunque, sui social i pareri di semplici utenti e cittadini non si fanno attendere:

#COVID19

In Campania il coronavirus era sparito “misteriosamente” prima delle elezioni di De Luca …per poi apparire “miracolosamente” più letale dopo le elezioni pic.twitter.com/gDOyXeOCcO — Lupetto Rosso (@lupettorosso76) November 12, 2020

Toscana, Liguria, Abruzzo, Umbria e Basilicata passano in zona arancione; la Campania va ai preliminari di Champions League; Lazio e Veneto in nomination con Maria Teresa Ruta e Paolo Brosio — Fred Mosby ️‍ (@FredMosby_) November 9, 2020

Commissariamo la Regione Campania.

Facciamo una mega regione Campania-Calabria.

Affidiamola a San Gennaro o alla Madonna di Lourdes. Fate voi — Alessia (@RomildaAlexia) November 12, 2020

De Luca

De Magistris

De Laurentiis

Ma vuoi vedere che il problema di Napoli e della Campania foss ch’ella “De” annanz o cognome? — O’Cardinal®️ (@OCardinal17) November 11, 2020

In attesa delle prossime decisioni, dunque, seguiremo per voi tutti gli aggiornamenti.