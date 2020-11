By

A Napoli, nell’ospedale Cardarelli si sarebbe verificato un atto scioccante. Un uomo morto nel bagno. Dure le dichiarazioni di Di Maio.

“Le immagini del paziente ritrovato morto nel bagno dell’ospedale Cardarelli di Napoli sono scioccanti” tuona il Ministro degli Esteri, Luigi di Maio.

Secondo il leader le Movimento 5 Stelle siamo di fronte a fatti drammatici e inaccettabili.

Episodi che “ci spingono ad agire come Governo centrale, perché non c’è più tempo. A Napoli e in molte aree della Campania la situazione è infatti fuori controllo” dichiara Di Maio.

Durissime le dichiarazioni del leader pentastellato.

“Non è più questione di opinioni o pareri, qui a parlare è la realtà”.

Quanto accaduto, purtroppo, ha sconvolto tutto il popolo italiano.

Il paziente trovato morto accasciato nel bagno all’ospedale Cardarelli è la più cruda e violenta, riprendendo le parole del leader politico pentastellato, di numerose testimonianze che giungono ogni giorno dagli ospedali campani.

Di Maio chiede misure urgenti: il cadavere trovato nel bagno del Cardarelli è una tragedia che fa riflettere

Nel napoletano, purtroppo, vi è una situazione per molti davvero allucinante.

Molte persone vengono curate in auto nei parcheggi, “altre che muoiono in ambulanze del 118 a cui non viene assegnata la destinazione” ricorda Luigi di Maio che poi aggiunge “altre ancora che neanche vengono prelevate da casa nonostante le continue chiamate“.

“La vita e il diritto alla salute di ogni singolo cittadino sono delle priorità che vanno tutelate sopra ogni cosa” tuona il Ministro. “Se non riescono a farlo gli enti territoriali, lo deve fare lo Stato” dice con forza.

“Ho tenuto il silenzio fino ad ora per rispetto di tutte le istituzioni coinvolte. Ma ora è necessario intervenire immediatamente e bisogna farlo soprattutto al Sud, che rischia di implodere in se stesso“.

Il ministro degli Esteri poi ha concluso dicendo: “Io credo che il nostro Governo non debba perdere tempo e debba rispondere, come ha sempre fatto. Siamo qui per decidere, lasciamo agli altri i talk show e le battute”.

Per Di Maio il Governo deve mostrarsi deciso e determinato nelle azioni da intraprendere.

Il web non riesce a fare a meno di esprimere il proprio dolore e la propria indignazione.

Napoli è zona gialla, così come tutta la Campania, che proprio in questi giorni rischia il cambio di colore.

Una signora un giorno disse, tutti che schifano il Cardarelli ma poi quando hanno problemi seri vogliono venire tutti qua. #Cardarelli — Antonio Valitutto (@valitutto67) November 11, 2020

Mi dispiace ma non permetto che su butti merda su una struttura eccellente qual’ è il Cardarelli.Mia moglie é stata la 2 mesi e non potrò mai dimenticare l eccellenza e la cordialità del personale. Finitela perché il Cardarelli è altro. #Cardarelli #Campania #Napoli — Antonio Valitutto (@valitutto67) November 11, 2020

Un paziente sospetto #Covid_19 viene ritrovato morto nel bagno dell’ospedale #Cardarelli di #Napoli. Alcuni dei presenti girano un video e lo lanciano sui social.

Non ci è rimasto nemmeno il senso della più elementare pietà. — nunzia russo (@nunziarusso4) November 11, 2020

La direzione ha avviato un’indagine per capire chi ha diffuso il video (che a loro conveniva non diffondere) oppure devono capire come mai il signore è morto? #Cardarelli https://t.co/IAbs78sf9M — Jackyll92 (@jackyll92) November 11, 2020

Quella strana ossessione che pervade l’animo di chi crede di fare giornalismo d’inchiesta calpestando anche i morti, convinto che la sua imbecillità sia meno grave di una pandemia che si porta via persone che in tutto questo avrebbero bisogno solo di rispetto #Cardarelli — zerogradikelvin (@zerogradiK) November 11, 2020

Di fronte ad un cadavere ancora caldo il suo primo pensiero è stato quello di creare un video da condividere in rete.

Non si usano più contrizione e silenzio di fronte alla morte? Anche se di circostanza sono pur sempre segno di rispetto#Cardarelli #Napoli — OfficinaTorino (@OfficinaTorino) November 11, 2020