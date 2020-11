Scopriamo cosa hanno in serbo per noi le stelle dell’oroscopo di oggi 12 Novembre 2020: ecco le previsioni aggiornate segno per segno.

Vuoi sapere come andrà la giornata di oggi?

Meglio prepararsi a tutte le evenienze leggendo l’oroscopo segno per segno di oggi giovedì 12 Novembre 2020.

Ecco cosa prevedono per noi le stelle.

Oroscopo di oggi 12 Novembre 2020: previsioni segno per segno

La classifica dell’oroscopo di oggi mette al primo posto Ariete, Sagittario, Capricorno ed Acquario. Per loro, quindi, sarà una bellissima giornata.

Chi si deve preoccupare, invece, saranno tutti coloro nati nel segno dei Toro, Gemelli, Bilancia e Leone.

Giornata senza scossoni per Vergine, Pesci, Scorpione e Cancro; non ci saranno picchi positivi ma neanche picchi negativi.

Ecco tutte le previsioni, segno per segno, dell’oroscopo di oggi.

Oroscopo oggi Ariete

Bellissima giornata, oggi, per chi è nato sotto il segno dell’Ariete.

Il lavoro procede a gonfie vele, nonostante la situazione stia diventando piuttosto critica. Il vostro impegno, comunque, ha ragione di tutte le difficoltà e viene notato ed apprezzato.

In amore tutto si svolge per il meglio: soprattutto chi è in coppia si troverà a dover rivestire i panni del saggio consigliere. Per fortuna è una cosa che vi piace: saprete calmare il partner senza problemi!

Amore: 8

8 Lavoro: 9

9 Salute: 8

Oroscopo di oggi 12 Novembre Toro

Oggi, purtroppo, non è una buona giornata per gli amici del Toro. Cercherete di destreggiarvi tra piccoli disagi e fastidi sul luogo di lavoro per tornare a casa e trovare un partner od una situazione familiare decisamente tesa.

Provate a fare respiri profondi e a non lasciarvi sopraffare dal caos che vi circonda. Presto la situazione migliorerà.

Amore: 6

6 Lavoro: 5

5 Salute: 7

Oroscopo oggi Gemelli

Anche per i Gemelli la giornata di oggi sarà da dimenticare: una discussione in famiglia, forse legata ai soldi, vi farà dire qualcosa di impulsivo. Avrete tempo per pentirvi delle vostre parole.

La giornata sarà confusa, vi troverete sballottati da una parte all’altra senza sapere cosa volete: cercate di riflettere e di prendere decisioni non troppo drastiche.

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo oggi Cancro

Giornata introspettiva per tutti coloro nati sotto il segno del Cancro. Tutto sembra procedere senza problemi ma qualcosa vi tormenta.

Se dal punto di vista sentimentale tutto procede benissimo, il lavoro, invece, vi preoccupa un po’ di più: se pensate che la vostra creatività stia soffrendo è giunta l’ora di farvi sentire.

Amore: 8

8 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo oggi Leone

Litigi, litigi, litigi: la giornata del Leone si potrebbe riassumere così.

Oggi sarete particolarmente irascibili e basta poco a farvi scattare: se potete cercate di prendervi un momento di riposo da lavoro e famiglia.

Ci sono molte discussioni in sospeso e questioni da risolvere: inutile arrabbiarsi. Dovrete affrontarle, prima o poi. Forse meglio rimandare a domani quello che potete.

Amore: 6

6 Lavoro: 5

5 Salute: 7

Oroscopo di oggi 12 Novembre Vergine

Giornata altalenante per gli amici della Vergine. La Luna è in transito nel vostro segno e vi regala pensieri positivi: idee e progetti, soprattutto nell’ambito lavorativo, vi faranno brillare agli occhi dei colleghi!

Sul versante sentimentale c’è, invece, qualche piccolo problema: niente di grave. Oggi rischi di offenderti molto per qualcosa che ti verrà detto: cerca di minimizzare i danni.

Le stelle consigliano una tisana rilassante.

Amore: 7

7 Lavoro: 8

8 Salute: 7

Oroscopo oggi Bilancia

Qualche problema di soldi per la Bilancia: forse a lavoro non vi apprezzano abbastanza o non riconoscono il valore del vostro impegno.

Purtroppo, anche a casa ed in famiglia vi troverete nell’occhio del ciclone: tutti vogliono avere ragione e dovrete affrontare più di una discussione.

Cercate di rilassarvi leggendo un libro e coccolandovi un po’: oggi ne avrete bisogno.

Amore: 6

6 Lavoro: 6

6 Salute: 5

Oroscopo oggi Scorpione

Meglio tirare il freno sul lavoro, amici dello Scorpione. Tutto procede bene anche senza il vostro impegno continuo: prendetevi un giorno di relax o ne risentirà la vostra salute appena e faticosamente conquistata.

Sul versante amoroso è il caso di diminuire la gelosia ed iniziare a comportarvi in maniera più adulta.

Amore: 7

7 Lavoro: 7

7 Salute: 8

Oroscopo oggi Sagittario

Il Sagittario sta vivendo un momento sentimentale decisamente stupendo: vi sembra di sognare ad occhi aperti ma la realtà supera decisamente la fantasia.

Sul lavoro la situazione potrebbe migliorare se venissero affrontati alcuni problemi di base: provate a proporre delle soluzioni ma non esagerate.

Evitare i conflitti e le discussioni, per oggi, non vi sarà difficile: state attenti, però, ad evitare di esasperare le situazioni!

Amore: 10

10 Lavoro: 8

8 Salute: 7

Oroscopo oggi Capricorno

Giornata importante per gli amici del Capricorno. L’amore procede decisamente bene, sembri aver messo la famosa marcia in più: il partner è ai tuoi piedi e tu sei estremamente felice.

Sul lavoro le gratificazioni non mancano, nonostante ci siano sempre piccole questioni che dovrai risolvere velocemente.

Le tue capacità sono apprezzate e ti senti in pace con il mondo: fai attenzione solo a dormire meglio.

Amore: 10

10 Lavoro: 8

8 Salute: 7

Oroscopo di oggi 12 Novembre Acquario

Il lavoro procede senza intoppi ma per sperimentare una vera e propria ventata di freschezza dovrete aspettare addirittura Dicembre!

Nel frattempo, per fortuna, gli amici dell’Ariete possono contare sul rapporto con il partner e quello della famiglia: è qui che venite richiesti a gran voce!

Oggi è un’ottima giornata per stilare un piano ed occuparvi di voi: provate a mettervi al primo posto!

Amore: 9

9 Lavoro: 8

8 Salute: 8

Oroscopo oggi Pesci

Oggi è una giornata non troppo entusiasmante per i Pesci: il versante lavorativo e professionale non regala grandi emozioni ma, per fortuna, tutto quello in cui vi impegnerete porterà ottimi risultati (anche insperati).

Dal punto di vista sentimentale siete un poco schiacciati dal partner che sta attraversando un brutto momento: anche in famiglia, sarete il bastone per qualcuno che non riesce a camminare. Sostenete i vostri cari.

Amore: 7

7 Lavoro: 7

7 Salute: 6

L’appuntamento con l’oroscopo torna domani mattina, come di consueto.

