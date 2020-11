Million Day oggi: estrazione del 12 novembre 2020, numeri e premi

Come ogni giorno anche stasera dalle 19 seguiremo insieme l’estrazione del Million Day di oggi, mercoledì 12 novembre 2020. I numeri vincenti

A partire dalle 19 di stasera si conoscerà la combinazione fortunata del Million Day di oggi, mercoledì 11 novembre 2020 e chissà, qualcuno di voi potrebbe scoprire di aver vinto 1 milione.

La giocata si può piazzare online o in una ricevitoria della Sisal in Italia, e saranno validi tutti i numeri scelti fino alle 18.45, un quarto d’ora prima dell’estrazione.

A partire dalle 19.15, invece, si potrà partecipare all’estrazione del giorno successivo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Million Day oggi: estrazione del 11 novembre 2020, numeri e premi

Million Day oggi 12 novembre: come funzionano i sistemi

Per giocare è necessario scegliere un numero che va da 1 a 55. Giocando 1 euro se ne potranno selezionare 5, ma non è l’unica opzione a vostra disposizione.

Come sempre si può aumentare la puntata o giocare dei sistemi per avere più probabilità di vittoria.

Il sistema permette di mettere in gioco 6, 7 o 10 numeri (in questo caso un numero e’ “fisso”) e ottenere il sistema ridotto in via ortogonale a garanzia del 3 o del 4.

La riduzione ortogonale permette di ottenere un numero di combinazioni decisamente minore rispetto al sistema integrale e garanzia di vincita con 3 o 4 punti secondo il sistema scelto.

Ad esempio il sistema con 7 numeri a garanzia del 4 determina solo 9 combinazioni (per un costo di 9 euro); condizione per la vincita è che nei 7 numeri scelti siano presenti 4 tra i 5 numeri della combinazione vincente.

L’estrazione di oggi: i numeri vincenti

(in aggiornamento dalle 19)