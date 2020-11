Programmi Tv oggi 12 novembre: intrattenimento, film e sport

Tutti i programmi tv di oggi 12 novembre. I consigli su cosa vedere stasera tra intrattenimento, reality, film e sport

La sera è sempre il momento in cui la maggior parte di noi si rilassa e, soprattutto in questi giorni di pandemia in cui è difficile uscire, non c’è niente di meglio che accomodarsi sul divano ed accendere la tv.

Come sempre vi proponiamo una breve lista delle principali trasmissioni televisive in onda questa sera tra intrattenimento, sport e cinema.

Programmi tv 5 novembre: intrattenimento e reality

Per quel che riguarda l’intrattenimento, stasera la fanno da padroni due dei reality più amati dagli italiani: X Factor ed il Grande Fratello Vip.

Il talent musicale sarà in onda a partire dalle 21.15 su Sky Uno, con Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika che giudicheranno le nuove voci italiane.

Sempre alle 21.15, su Mediaset Extra, Alfonso Signorini condurrà un’altra puntata live dalla casa del GF VIP.

Per chi vuole mischiare attualità e risate, alle 21.18 su Italia Uno ci sarà “Le Iene Show“.

A chi invece interessa l’approfondimento politico, appuntamento su Rete4 con “Dritto e rovescio” e su La7 con “Piazzapulita”.

Film in tv stasera: torna la saga di Harry Potter

Per chi invece vuole godersi un bel film, segnaliamo che questa sera ripartirà su Canale 5 la saga di Harry Potter con il primo episodio della serie “La Pietra Filosofale”.

Tanti i film stasera in tv. C’è spazio per l’azione, lo spionaggio e anche tante risate con la commedia di Adriano Celentano “Asso”.

Ve li elenchiamo tutti:

Rai 3 21:20 Stronger – Io sono il piu’ forte

Rai Movie 21:10 Attacco al potere 1998

Canale 5 21:21 Harry Potter e la pietra filosofale

Italia 2 21:10 Blade

La 5 21:10 La rivolta delle ex

Cielo 21:20 La spada della vendetta

TV8 21:30 Innocenti bugie

21:10 Paramount Storia di noi due

Spike 21:30 Il genio della truffa

Cine 34 21:00 Asso

Programmi tv oggi: lo sport

Per gli appassionati di calcio stasera su 20Mediaset ci sarà la diretta dello spareggio per approdare alla fase finale degli Europei 2020 (rinviati al 2021 a causa della pandemia) tra Scozia e Serbia.

Rai Sport, invece, trasmetterà una partita di Calcio a 5 per gli amanti del Futsal.