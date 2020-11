Lo riconoscete? E’ un’icona degli Anni ’90, conosciuto in tutto il mondo

Riuscite a riconoscere il bambino di questa foto? In questo scatto è molto più tranquillo di quanto lo sarà da grande

Chi è il bambino di questa foto? E’ stato un personaggio famosissimo qualche anno fa, ha fatto molto discutere di sé.

E’ stato un cantante, voce di una delle band ancora oggi più passate alla radio, nonostante si sia sciolta più di vent’anni fa.

Il personaggio in questione è stato inserito al 45º posto nella lista dei migliori cantanti da Rolling Stone.

La stessa rivista lo ha messo al 73º posto nell’elenco dei migliori chitarristi.

Il suo modo di suonare la chitarra non è mai piaciuto ai puristi ma era certamente unico.

E’ anche stato ammesso alla ‘Rock and Roll Hall of Fame’ insieme agli altri componenti della sua storica band.

Uno di questi, dopo lo scioglimento, ha composto un altro gruppo che ha avuto un enorme successo.

Lo riconoscete? Ha scritto molte canzoni ancora oggi suonate alla radio

Il protagonista di questo scatto ha vissuto una vita molto sregolata, spesso sopra le righe e purtroppo è morto.

E’ venuto a mancare nel 1994, ucciso da un colpo di fucile. In questa foto invece sembra un angelo.

Avete capito di chi si tratta? Adesso lo riconoscete? E’ chiarissimo che si tratti di Kurt Cobain, leader dei Nirvana.

La storica band di Seattle è diventata famosa in tutto il mondo tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90.

Con i Nirvana ha scritto molte canzoni che ancora oggi sono famose e ha venduto milioni di dischi.

La band si è sciolta subito dopo la morte del cantante, che si è sparato un colpo in testa il 5 aprile 1994, nella sua casa di Seattle.

Kurt Cobain, i Nirvana, la carriera e il grande successo

Kurt Cobain nasce ad Aberdeen il 20 febbraio 1967. Kurt è un bambino molto interessato all’arte sin dai primissimi anni di vita.

E’ molto appassionato di fumetti, legge soprattutto quelli della Disney. Anche l’amore per la musica arriva in età infantile.

A 4 anni già suona il pianoforte, si diletta nel canto e a scuola fa parte dell’orchestra dell’istituto.

Già da piccolo ascolta gruppi come i Ramones o i Beatles, ai quali si ispira nei primi anni da musicista.

Il divorzio dei suoi genitori, arrivato quando Kurt ha appena 8 anni, gli cambia la vita.

Lo Kurt, in un’intervista concessa nel 1993, dirà di vergognarsi di quel divorzio, pur essendo consapevole di non averne alcuna colpa.

A 14 anni inizia a suonare la chitarra elettrica, ricevuta in dono da una zia. Da quel momento inizia ad avvicinarsi ad un genere diverso, il punk.

Suona la chitarra da mancino pur essendo ambidestro, il suo modo di tenere la chitarra sarà copiato da tantissimi musicisti negli anni successivi.

Nel 1987 fonda insieme a Krist Novoselic i Nirvana, nome ispirato ad un concetto buddista sulla libertà dal dolore.

L’avventura non comincia nel migliore dei modi, il loro primo singolo ‘Love Buzz’ non entra nemmeno in classifica.

Il gruppo decide di dedicarsi alle esibizioni live per accrescere la propria notorietà e la scelta si rivela corretta.

Nel 1989 i Nirvana pubblicano ‘Bleach’. E’ l’anno della svolta. L’album contiene brani come ‘Blew’, ‘About a girl’ e ‘Negative Creep’ che riscuotono un forte successo.

Nel 1990 Dave Grohl diventa il batterista della band. Quando morirà Kurt Cobain, Grohl formerà i Foo Fighters, riscuotendo un grandissimo successo.

Nel 1991 registrano Nevermind. Quasi tutti i brani di questo album sono diventati dei singoli.

L’album contiene ‘Smells like teen spirit’, una canzone ancora oggi molto passata per le radio.

Così come ‘Come as you are’, ‘Polly’ e ‘Lithium’. Successi che permettono alla band di vendere oltre 24 milioni di copie in tutto il mondo nel corso degli anni.

Grazie a questo album girano il mondo e riscuotono successo ovunque, i Nirvana diventano una delle band più ricercate dagli organizzatori di concerti.

Sulla scia di ‘Nevermind’, pubblicano nel 1993 ‘In Utero’, che vende meno copie ma è comunque molto amato dai fan.

Il disco contiene tracce storiche come ‘Heart-Shaped Box’, ‘Rape me’, ‘Dumb’, ‘All Apologies’ e ‘Pennyroyal Tea’.

Celebre anche il loro live negli unplugged negli studi di MTV, registrato il 18 novembre 1993 e pubblicato un anno più tardi.

La caduta di un mito. La depressione, la droga e la morte

Se dal punto di professionale Kurt Cobain e i Nirvana vivono una situazione perfetta, sotto il profilo personale non è così.

Kurt è sempre più depresso e la sua dipendenza dalle droghe finisce per rovinare tutto.

Il 30 gennaio 1994 Kurt Cobain registra ‘You know you’re right’, che sarà pubblicata dopo la sua morte.

Il 23 febbraio i Nirvana fanno la loro ultima apparizione televisiva in Italia, ospiti di ‘Tunnel’, programma della Rai condotto da Serena Dandini.

Il 1º marzo 1994 i Nirvana suonano per l’ultima volta a Monaco di Baviera, in Germania.

Dopo questa data, Cobain ha un altro periodo complicato che lo porta lontano dalle scene musicali. In quel periodo sembrava anche volesse disintossicarsi.

La mattina dell’8 aprile 1994 viene trovato morto a causa di un colpo di fucile. La morte viene catalogata come suicidio e viene anche trovata una lettera d’addio.

Dopo la morte di Kurt Cobain i Nirvana decidono di sciogliersi, i loro tre album (soprattutto gli ultimi due) sono ancora molto gettonati tra i giovani.