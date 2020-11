Leggiamo tutte le previsioni dell’oroscopo di oggi 13 Novembre 2020: ecco cosa ci aspetta per questo venerdì secondo le stelle.

Cos’hanno in serbo per noi le stelle oggi?

Con l’arrivo del venerdì in molti facciamo affidamento sull’oroscopo per iniziare al meglio il weekend.

Scopriamo le previsioni accurate, segno per segno, dell’oroscopo di oggi.

Oroscopo di oggi 13 Novembre 2020: previsioni segno per segno

La classifica dei segni dell’oroscopo, per oggi, prevede una giornata negativa per Ariete, Cancro, Toro, e Scorpione.

I primi posti della classifica dei segni, invece, sono occupati da Gemelli, Sagittario, Acquario e Pesci: per loro si prospetta, dunque, una splendida giornata!

Chi invece può aspettarsi un venerdì senza scosse sono tutti coloro nati sotto il segno di x, Capricorno, Leone, e Vergine.

Leggiamo insieme tutte le previsioni dell’oroscopo di oggi 13 Novembre, segno per segno.

Oroscopo oggi Ariete

La giornata dell’Ariete sarà caratterizzata da un insolito nervosismo. Marte cercherà di farti agire impulsivamente, rispondendo per le rime a chiunque ti infastidisca.

Oggi sarebbe veramente il giorno giusto per evitare discussioni e dissapori: purtroppo, però, verrai inseguito dalle lamentele ovunque sia sul lavoro che a casa.

Vedrai che nel weekend la situazione migliorerà.

Amore: 5

5 Lavoro: 5

5 Salute: 7

Oroscopo oggi Toro

Oggi sarebbe il caso che tu ti prenda cura di te e della tua condizione fisica, caro Toro. La Luna ti è contraria e, per questo, fioriranno discussioni soprattutto sul versante sentimentale e dell’amore: emicranie, mal di testa e dolori la faranno da padrone.

Cerca di trovare sollievo rilassandoti nella maniera che preferisci a fine giornata.

Anche sul lavoro evita le discussioni inutili: oggi non puoi spuntarla.

Amore: 5

5 Lavoro: 5

5 Salute: 6

Oroscopo di oggi 13 Novembre Gemelli

Giornata splendida per gli amici dei Gemelli. Amore e sentimenti vanno alla grande, sei in completa armonia con tutte le persone alle quali vuoi bene: un bel traguardo!

Goditi questo weekend, cercando di passare quanto più tempo possibile all’aria aperta e con i familiari.

Sul lavoro potrebbero esserci dei piccoli problemi ma non preoccuparti: non hanno a che vedere con il tuo rendimento.

Amore: 10

10 Lavoro: 8

8 Salute: 8

Oroscopo oggi Cancro

La giornata di oggi prevede discussioni con il partner e una situazione decisamente ambigua in amore. Fai di tutto per risolvere i problemi il prima possibile altrimenti, Cancro, sai cosa succede: finirai per incaponirti e rovinarti tutto il weekend.

Anche sul lavoro ci sono dei problemi che però non dipendono da te: dovrai attendere che passi la bufera.

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo oggi Leone

La Luna illumina il Leone e, grazie alla sua influenza positiva, la giornata non sarà del tutto da buttare.

Sul lavoro, infatti, potete aspettarvi qualche soddisfazioni insieme all’arrivo, forse, di una piccola somma di denaro. Meno bene la situazione sentimentale ma ci sarà tempo per rifarsi.

Amore: 6

6 Lavoro: 8

8 Salute: 7

Oroscopo oggi Vergine

Gli amici della Vergine devono fare estrema attenzione ai soldi: oggi potrebbero sprecarne molti in un acquisto sbagliato.

Se riuscirete a trattenervi, di certo, la giornata potrebbe ancora migliorare.

Chi è in coppia dovrà inventarsi qualcosa questo weekend per rinfrescare un po’ la monotonia delle giornate tutte uguali; per i single, ancora, bisognerà aspettare un nuovo incontro.

Amore: 6

6 Lavoro: 5

5 Salute: 8

Oroscopo di oggi 13 Novembre Bilancia

La Bilancia attende che la Luna entri nel suo segno e si prepara, molto lentamente, ad accettare i nuovi cambiamenti che le stelle prevedono per tutti quelli nati sotto il suo segno. Domani, soprattutto al lavoro, evitate di farvi coinvolgere in discussioni: la giornata non sarà brutta ma voi non avete le idee chiare.

Da sabato, però, tutto potrebbe improvvisamente migliorare.

Amore:

Lavoro:

Salute:

Oroscopo oggi Scorpione

Purtroppo si prospetta una brutta giornata per gli amici nati sotto il segno dello Scorpione.

A lavoro sembra che la situazione vi stia sfuggendo di mano: i superiori vi chiedono di fare cose che non sapevate neanche fossero possibili. Se esagerano, però, cercate di non perdere la pazienza, rovinando tutto con il vostro caratteraccio.

La Luna nel tuo segno fa sperare per una ripresa nel weekend: evita di infilarti in situazioni poco felici fino a sabato, se riesci.

Amore: 6

6 Lavoro: 5

5 Salute: 8

Oroscopo oggi Sagittario

Giornata interessante per gli amici del Sagittario: le stelle dicono che oggi potrebbero esservi svelati segreti o che sarete voi stessi a scoprire qualcosa di nuovo.

Amore e situazione sentimentale procede a gonfie vele con in più la dolce promessa che gli incontri di oggi vi porteranno sicuramente qualcosa di emozionante.

Fate attenzione solo a non scoprirvi: potreste rischiare qualche infreddatura.

Amore: 9

9 Lavoro: 8

8 Salute: 7

Oroscopo di oggi 13 Novembre Capricorno

La giornata di oggi, per il Capricorno, non prevede grandi sconvolgimenti. Il lavoro procede e la salute, per fortuna, non vi crea nessun tipo di problema. In amore, però, potrebbe esserci qualche piccolo fraintendimento: cercate di chiarire il prima possibile invece di lasciar perdere come al solito!

Se vi sentite troppo nervosi andate a correre per scaricare la tensione: potrebbe servirvi.

Amore: 6

6 Lavoro: 8

8 Salute: 7

Oroscopo oggi Acquario

Luna e Venere transitano nel segno dell’Acquario, regalandogli una giornata piena di positività.

Potreste ricevere una bella notizia proprio oggi o comunque a breve e nei prossimi giorni. I rapporti sentimentali vanno benissimo, vi sentite di aver trovato il vostro posto nel mondo.

Sul lavoro il vostro rendimento va bene ma presto arriverà il momento di impegnarsi. Ricordatevelo!

Amore: 9

9 Lavoro: 9

9 Salute: 9

Oroscopo oggi Pesci

Tutti coloro nati sotto il segno dei Pesci si devono preparare ad una giornata veramente emozionante: dal punto di vista lavorativo qualcosa di grosso sta per accadere.

Un nuovo affare od una nuova possibilità di carriera: tutto è possibile!

Amore e rapporti sentimentali sembrano essere stati un po’ dimenticati negli ultimi giorni ma le stelle prevedono un incontro non male.

Amore: 7

7 Lavoro: 10

10 Salute: 8

Come al solito, ricordatevi di controllare anche le previsioni del meteo per oggi, venerdì 13 Novembre.

Vi aspettiamo domani per il nostro consueto appuntamento con l’oroscopo.

Buona giornata!