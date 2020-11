Giulia Salemi fece innamorare nella casa del GFVIP l’ex di Cecilia Rodriguez, Francesco Monte. Oggi nuove rivelazioni su di lui.

La modella ed influencer Giulia Salemi, di origini persiane per parte di madre, ha fatto il suo ingresso nella casa del GFV da nemmeno due settimane e già fa molto parlare di sé.

Sin dai primi momenti si era parlato di un affettuoso, tenero ed a tratti particolare presunto flirt con Enock, fratello di Balotelli, che ha prontamente smentito in diretta lasciando il conduttore senza shock vari.

La influencer tanto amata dal pubblico ha liquidato con un forte “No” il presunto flirt affermando di non voler incappare di nuovo nello stesso scenario della volta precedente.

Un dettaglio molto importante dei primi giorni di permanenza per l’ex di Francesco Monte è il bacio appassionato dato a Tommaso Zorzi per gioco. Infondo la coppia Salemi e Zorzi mancava un po’ ai fan che li hanno visti assieme anche fuori dalla casa più chiacchierata d’Italia.

Durante l’inizio del suo percorso nella casa, poche ore fa di preciso, la Salemi non ha evitato di ricordare in una chiacchiera con gli altri inquilini la sua storia d’amore con Francesco Monte, tanto vissuta, tanto bella, quanto travagliata a suo dire.

Giulia Salemi al GFVIP su Francesco Monte: “Dormivamo solo insieme”

La influencer di origini persiane infatti si è lasciata andare ad alcune chiacchiere con le nuove coinquiline, parlando proprio della sua relazione con il suo ex Francesco Monte.

Elisabetta Gregoraci, coinquilina della casa ed al centro del dibattito web per la sua amicizia particolare con l’altro coinquilino Pierpaolo Petrelli, ha cercato di capire come la modella abbia provato a gestire la situazione all’interno della casa e non.

Toni molto curiosi da parte della ex moglie di Flavio Briatore, forse immedesimatasi nella storia d’amore ormai conclusasi fra Giulia e Francesco.

“Noi ci baciavamo, per me era una relazione ed io ero stracotta” per poi aggiungere a seguito della domanda non poco piccante della Gregoraci: “sei pazza, dormivamo solo insieme.”

Secondo quanto riportato dalla Salemi, Francesco Monte sarebbe stato il primo uomo dopo tanto tempo a farle sentire le farfalle nello stomaco.

“la sfortuna è stata che mi sono concentrata solo su quella roba (la relazione fra i due) e ho perso tutto il resto”, ha dichiarato la Salemi.

L’influencer ha poi lasciato comprendere bene quanto la storia ormai conclusasi fra i due l’abbia toccata profondamente e quanto l’abbia segnata nel profondo.

Giulia Salemi ha però specificato di essere pronta a godersi a pieno la sua esperienza nella casa, dove ci si aspettava un confronto con Bettarini che invece è stato squalificato, sentendosi con la mente libera e spensierata.

Intanto il web non si è di certo risparmiato, al centro della folla c’è anche Giulia Salemi e ci rimarrà a lungo.

Se ripenso alle nottati che feci nel vedere #FrancescoMonte e #GiuliaSalemi. Fino le 6…poi la notte del bacio. Ahhhhh che GF pazzesco fu stato. Che ship erano 😍😭#GFVIP — Ta.🌻 (@Tania32020302) November 7, 2020

#gregorelli la #salemi è ritornata al posto di fronte a Elisabetta. Ieri aveva rubato il posto dove adesso c’è Massimiliano. pic.twitter.com/OlxhuwC1d5 — Citizen Of The World (@Citizen03289139) November 11, 2020

Peccato però che #Enock sia fidanzato perche’ lo vedo bene con la #Salemi #GFVIP — Lorenza (@di_lorenza) November 10, 2020