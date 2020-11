By

Parole infelici e blasfeme quelle pronunciate da Stefano Bettarini che lo hanno portato alla squalifica.

Il concorrente dell’edizione del GFVIP del 2020 era entrato appena 3 giorni fa nella casa più chiacchierata d’Italia e già è stato squalificato.

Era entrato con l’intenzione di riprendere dal percorso che aveva lasciato in sospeso nell’edizione passata a cui aveva partecipato dove iconico fu il litigio con Andrea Damante.

In rete subito dopo la vicenda era girato un video in cui l’ex compagno di Simona Ventura, parlando con Enock Barwuah e Pierpaolo Pretelli secondo alcuni si sarebbe lasciato sfuggire una parola da cartellino rosso.

Altri però fanno notare che avrebbe troncato la parola o usato un intercalare, e quindi non sussisterebbe l’ipotesi di squalificarlo.

La produzione del Grande Fratello VIP ha appena annunciato il verdetto: Stefano Bettarini squalificato per le parole blasfeme pronunciate in quel video che è stato diffuso sul web.

Bettarini ufficialmente squalificato

E QUI CI STA IL “NO VABBEH ADOROOOO” #GFVIP pic.twitter.com/d4e21RbNJN — Alex. (@black_owls_) November 9, 2020

Stefano Bettarini squalificato dal Grande Fratello VIP

“Mai mi sarei aspettato di dover comunicare una cosa del genere” dichiara il conduttore Alfonso Signorini poco prima di annunciare l’entrata nello studio di Alba Parietti per una sorpresa al figlio Francesco Oppini.

Subito dopo la comunicazione da parte di Alfonso Signorini, la contessa Patrizia de Blanck è scoppiata in lacrime: “Proprio il giorno del mio compleanno doveva succedere?”.

La commozione della contessa è stata subito notata da Stefano Bettarini che prontamente ha abbracciato sia la contessa che proprio oggi compie 80 anni che tutti gli altri compagni.

Un caloroso saluto a tutti loro prima di augurargli in bocca al lupo ed uscire dalla casa.

In casa subito dopo l’intervento della Parietti in studio, Alfonso ha sottolineato quanto fosse piombato il silenzio all’interno della casa dopo la squalifica di Bettarini stesso.

“Sembrate una bella scolaretta in riga” dichiara il conduttore.

Intanto sul web scoppia la caccia ai meme migliori.

RIVEDIAMO I MIGLIORI MOMENTI DI STEFANO BETTARINI AL GRANDE FRATELLO:#gfvip pic.twitter.com/qG6YD1Evq6 — ilMenestrelloh (@ilMenestrelloh) November 9, 2020

#GFVIP LA DECISIONE È INEVITABILE, SEI UFFICIALMENTE SQUALIFICATO DAL GIOCO. IN TRE GIORNI STEFANO BETTARINI GIÀ FUORI DALLA CASA. pic.twitter.com/5wum2mGGJZ — RamaTrash🎃 (@RamaTrash8) November 9, 2020

Bettarini dopo due espulsioni per bestemmie e parole razziste cosa fa? Entra in casa e dopo 3 giorni si fa buttare fuori per bestemmia.

CIAO MASTROLINDO INSEGNA AGLI ANGELI AD ESSERE SESSISTA.

⚰⚰⚰#GFVIP pic.twitter.com/1T6Oh8VDyG — Le Pagelle Del GFVIP✒📜 (@LepagelleGfVip) November 9, 2020

ricordiamo bettarini che prendeva in giro dayane per essere durata una sola settimana all’isola 💀💀💀💀 #gfvip pic.twitter.com/3cQEbpOGF4 — icarus (@impasticcata) November 9, 2020

Bestemmia Dosio

Noi tutti indignati non volevamo la squalifica Bestemmia Bettarini

Stiamo festeggiando come ai mondiali Raga siamo stupendi#gfvip pic.twitter.com/wuPRuo4ZQU — CACIOTTARA🛸 (@FelipeMaryFanti) November 8, 2020

Scopro ora che Bettarini ha bestemmiato e sono fortemente rattristata in quanto mi sento colpita nella mia sensibilità religiosa. È davvero una vergogna, bisognerebbe squalificare le persone che bestemmiano l’istante stesso in cui lo fanno. Ho il cuore a pezzi#GFVIP — Paola. 🐍🥁🐧 (@Iperborea_) November 8, 2020