Curiosi di sapere cosa le stelle hanno in serbo per noi oggi? Ecco le previsioni per tutti i segni dello zodiaco e l’oroscopo di oggi 10 Novembre.

Oroscopo di oggi 10 Novembre 2020: previsioni segno per segno

La giornata di oggi, martedì 10 Novembre, prevede stelle poco positive per Ariete, Gemelli, Sagittario e Vergine.

Giornata senza scosse per Capricorno, Cancro, Toro e Leone.

I favoriti dai pianeti e dalle stelle, oggi, sono senza dubbio per Scorpione, Pesci, Acquario e Bilancia: la giornata, per loro, risplende!

Ma leggiamo insieme tutte le previsioni dell’oroscopo di oggi 10 Novembre segno per segno.

Oroscopo oggi Ariete

Oggi gli amici dell’Ariete devono fare estrema attenzione a tutto quello che uscirà dalla loro bocca: non c’è una frase che non verrà travisata od una parola che non risulterà stonata.

Meglio tenere la testa bassa, ingoiare i rospi e concentrarsi sul lavoro.

Se dovete affrontare discussioni, sia sentimentali che in famiglia, chiedete in ginocchio di rimandare a domani.

Coraggio!

Amore: 6

6 Lavoro: 5

5 Salute: 7

Oroscopo oggi Toro

Sul lavoro oggi, cari amici del Toro, dovrete fare estrema attenzione: una svista od una dimenticanza potrebbero portarvi a compiere un errore.

Cercate di concentrarvi e limitare i danni.

Per fortuna, a casa, procede tutto a gonfie vele: la giornata, quindi, sarà molto equilibrata.

Fate tesoro dell’amore e dell’affetto che vi arrivano da partner e famiglia: sono un bellissimo regalo.

Amore: 8

8 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo oggi Gemelli

Un sospetto sul versante sentimentale avvelenerà la giornata dei Gemelli. Non lasciate che le malelingue abbiano la meglio su di voi!

La giornata di oggi sarà funestata da impegni lavorativi stringenti, consegne da rispettare e responsabilità alle quali non potete sottrarvi.

Consigliata una tisana anti-stress arrivati a sera.

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo di oggi 10 Novembre Cancro

Giornata tranquilla e rilassata per gli amici del Cancro. Il duro lavoro comincia a dare i suoi frutti ma per voi vuol dire sentirvi sottoposti ad un incredibile quantitativo di stress.

Cercate di imparare ad organizzare il vostro tempo, a tirare il fiato ed a non farvi sotterrare dall’ansia: nessuno vi corre dietro.

Fate attenzione al rapporto con il partner: oggi potrebbero esserci delle discussioni.

Amore: 7

7 Lavoro: 7

7 Salute: 6

Oroscopo oggi Leone

Giornata senza scosse quella del Leone. Per fortuna, sul fronte lavorativo, non ci saranno problemi irrisolvibili. Gli ingranaggi funzionano senza che voi stiate lì ad oliarli ogni secondo: imparate a rilassarvi!

Sul fronte sentimentale potrebbero delinearsi nei prossimi giorni delle interessanti novità: soprattutto chi è da solo deve iniziare ad aprire bene gli occhi.

Amore: 7

7 Lavoro: 6

6 Salute: 9

Oroscopo oggi Vergine

Nella giornata degli amici della Vergine c’è una bufera in arrivo. Vi troverete a discutere con il partner, specialmente per quanto riguarda la situazione economica.

Se non fate attenzione presto il vostro rapporto si baserà solo su questo rischiando di offuscare il romanticismo.

Sul lavoro siete poco presenti, distratti: concentratevi quanto più possibile.

Fate il pieno di vitamine, oggi: vi serviranno.

Amore: 6

6 Lavoro: 6

6 Salute: 5

Oroscopo oggi Bilancia

Giornata estremamente positiva per la Bilancia, soprattutto dal punto di vista sentimentale.

Il partner vi guarda con occhi sognanti e chi è single cammina in una nube di fascino e sensualità.

Fate attenzione al lavoro dove la vostra confidenza potrebbe essere scambiata per eccessiva presunzione.

Amore: 10

10 Lavoro: 7

7 Salute: 8

Oroscopo di oggi 10 Novembre Scorpione

Oggi giornata impegnativa sul lavoro per tutti i nati sotto il segno dello Scorpione ma, per fortuna, i risultati non mancheranno.

Il duro lavoro vi gratifica sempre e, dopotutto, è proprio questo quello di cui avete più bisogno!

I rapporti sentimentali sono in un momento di grazia: siete ad un punto di svolta, soprattutto se la relazione è iniziata da poco.

Fate attenzione ai colpi di freddo.

Amore: 9

9 Lavoro: 10

10 Salute: 7

Oroscopo oggi Sagittario

Gli amici del Sagittario, oggi, dovranno stringere i denti e cercare di controllare i nervi. Giornata difficile, dove dovrete fare lo slalom tra problemi lavorativi e distrazioni sentimentali.

Chi riuscirà a controllarsi, tenendo a bada le proprie emozioni, potrebbe portare a casa risultati positivi.

Discussioni accese e mal di testa lancinanti per chi risponde alle provocazioni: fate attenzione.

Amore: 6

6 Lavoro: 6

6 Salute: 7

Oroscopo oggi Capricorno

La giornata di oggi, per tutti gli amici del Capricorno, sarà estremamente tranquilla.

Dal fronte lavorativo non arrivano né novità né problemi.

Vivete la giornata con calma, se potete permettetevi una lunga passeggiata ristoratrice.

Vi siete guadagnati un po’ di pace: godetevela!

Amore: 7

7 Lavoro: 7

7 Salute: 8

Oroscopo oggi Acquario

Non c’è traguardo che non possiate tagliare oggi amici dell’Acquario.

Sul fronte lavorativo tutto procede a gonfie vele, siete un vulcano di idee e senza di noi non è possibile portare nulla a compimento.

Siete veramente indispensabili e, oggi, tutto vi è concesso.

L’amore, soprattutto per chi è in coppia, va alla grande. I single dovranno pazientare ancora un po’.

Amore: 9

9 Lavoro: 10

10 Salute: 7

Oroscopo di oggi 10 Novembre Pesci

Oggi tutti vi cercano e tutti vi vogliono, cari Pesci. Meglio così visto che a voi piace sentirvi indispensabili: la giornata di oggi, quindi, si rivela veramente perfetta!

In amore chi ha sperimentato qualche piccolo litigio con il partner in passato si prenderà la sua rivincita.

Insomma, gli altri non possono stare senza di voi. La vera domanda è: voi riuscite a stare senza gli altri?

Amore: 10

10 Lavoro: 8

8 Salute: 8

La giornata, ora che avete letto l'oroscopo di oggi, può iniziare!

