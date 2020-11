Previsioni meteo 10 novembre: il sole non molla, nubi in Sicilia

Le previsioni meteo di martedì 10 novembre vedono il perdurare dell’alta pressione sull’Italia. Sole in quasi tutte le regioni, ma annuvolamenti sulla Sicilia. Temperature ancora stabili e miti

Anche domani, martedì 10 novembre, il bel tempo sarà prevalente in Italia. Proseguirà questo piacevole autunno con clima mite e giornate soleggiate. Bel tempo su quasi tutta la penisola, con velature in transito che faranno calare la luminosità, ma che non porteranno piogge. Le zone interessate dalle velature saranno quelle nella Pianura Padana. Sole, invece, nel resto di Italia: ampi soleggiamenti al Centro e al Sud, in particolare. Qualche nube nelle zone interne e nei pressi dell’Appennino, ma senza fenomeni. Qualche nuvola, invece, interesserà la Sicilia, e in parte anche il versante tirrenico della Calabria.

Meteo martedì 10 novembre, temperature ancora miti e stabili

Buone notizie sul fronte delle temperature: queste non vedranno variazioni di rilievo, e in media saranno sui 18 gradi in tutta la penisola. Nelle zone meridionali, dove il sole sarà prevalente, si arriverà a un massimo di 22 gradi. Clima molto piacevole, quindi, ma in serata le temperatura potranno calare anche di 7-8 gradi, soprattutto dove si registrano addensamenti di banchi di nebbia. In generale, cali più evidenti dove ci sarà umidità.

