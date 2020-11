Wanda Nara in pigiama: la buonanotte stende i fan – FOTO

Wanda Nara ha dato una buona notte speciale ai fan, mostrandosi bellissima anche in pigiama prima di andare a letto.

Wanda Nara è tornata a Parigi per qualche tempo, ma nonostante i mille impegni di moglie, mamma e lavoratrice, non sembra aver messo da parte un solo istante i suoi fedeli sostenitori. Tant’è che l’ultimo post su Instagram della giornata è tutto dedicato a loro.

La moglie di Mauro Icardi ha scelto di mostrarsi fiera in pigiama. Un pigiama che lascia intravedere le sue generose curve. La bionda influencer indossa un top rosso con i bordi neri, che scelto di mostrare di spalle, nascondendo il suo generoso reso, per mostrare al suo pubblico della rete soltanto la sua schiena, ma l’occhio degli utenti è caduto in maniera inevitabile sul lato b di Wanda Nara su Instagram, esaltato dalla tuta color grigio che viene mostrata in primo piano nello scatto.

La buona notte della moglie di Mauro Icardi è stata apprezzata e non poco dai suoi fedeli sostenitori. Anche se adesso non hanno poi così tanta voglia di dormire, tant’è che non è sfuggito loro un piccolo dettaglio.

Wanda Nara mostra il lato B su Instagram, ma spariscono i commenti

Wanda Nara ha dato la buona notte ai suoi fedeli sostenitori sfoggiando fiera il lato b e loro hanno prontamente ringraziato per la splendida visuale fornita prima di andare a letto, ma non è sfuggito un piccolo dettaglio che ha immediatamente catturato la loro attenzione. Quale?

I commenti sotto le foto di Wanda sono dimezzati. Molto probabilmente la moglie del calciatore è stufa di leggere i continui apprezzamenti sul suo fisico, spesso fatti in maniera volgare e non come una signora meriterebbe, e per questo motivo avrà deciso di applicare un filtro sul suo profilo. Tant’è che molti degli apprezzamenti fatti al suo bel fisico sono tutti spariti e quelli presenti possono essere contati sulle dita di una mano.

Non è la prima volta che capita una cosa del genere sul profilo di Wanda, come quando ha pubblicato un selfie esplosivo, ma ai fan poco importa: sono contenti di avere ancora l’opportunità di poterla ammirare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Wanda Nara ha dato la buona notte ai fan su Instagram in un modo speciale, che hanno apprezzato e non poco di non poter ammirare ancora una volta le sue sinuose forme.