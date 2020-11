Wanda Nara, selfie esplosivo prima dell’allenamento

By

Wanda Nara colpisce ancora. La foto del suo buongiorno, con un outfit esplosivo direttamente dal bagno, manda in estasi i followers

La quarantena di Wanda Nara continua a rallegrare tutti i followers della showgirl.

Anche oggi la prosperosa signora Icardi si è immortalata in uno scatto mozzafiato, mettendo in bella mostra il suo “lato a”, direttamente dal bagno della sua casa di Parigi.

“Bonjour”, buongiorno, è la semplice didascalia che accompagna la foto della donna in un succinto abbigliamento sportivo con il suo seno in bella vista.

L’immagine, però, non è di quelle proprio spontanee e naturali. Sono ben visibili infatti le luci per i selfie, e anche la posa è di quelle fatte apposta per trattenere il fiato ed apparire meglio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Inoltre Wanda ha continuato a stuzzicare i suoi fans in alcune storie pubblicate quasi contemporaneamente alla foto.

Sempre con il lato a in primo piano, ha chiesto un’opinione sul fatto di doversi allenare o meno.

Non è la prima volta che la moglie di Icardi mostra alcuni momenti della sua vita privata in quarantena, fatta principalmente di tanto allenamento e anche di relax in campagna con i cavalli.

Anche se in questi giorni hanno prevalso le foto in abbigliamento sportivo, la bella bionda non ha deluso i suoi fans.

Ecco uno scatto che la ritrae in lingerie di fronte allo specchio: davvero fantastica!