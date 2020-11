Wanda Nara esagerata in bagno. Ma occhio al dettaglio

Un’altra foto decisamente hot di Wanda Nara. La moglie di Icardi ha un corpo esplosivo, ma un dettaglio la tradisce

In questi giorni di lockdown c’è come sempre Wanda Nara ad allietarci con le sue foto. La moglie di Icardi, probabilmente annoiata dallo stare sempre in casa, si mostra in continuazione su Instagram scatenando le reazioni dei suoi fans.

La showgirl continua a dedicarsi all’allenamento e già in una sua storia di ieri ci aveva mostrato il suo corpo esplosivo.

Eccone una più recente, postata nel bagno della sua lussuosa residenza, dove le sue curve mozzafiato sono davvero esagerate.

Visualizza questo post su Instagram Todo lo que queda es invierno … 🔥 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 10 Nov 2020 alle ore 11:00 PST

La donna si è fotografata probabilmente poco prima di rilassarsi nella sua vasca, probabilmente al termine dell’ennesima dose di esercizio fisico.

Wanda Nara, il dettaglio rivela il “trucco”

Ma, nonostante il suo corpo sia decisamente sexy ed invidiato da molte donne, c’è un dettaglio che non sarà sfuggito agli occhi più curiosi ed attenti.

Guardando in basso a sinistra, proprio in corrispondenza del fondoschiena della bella Wanda, si nota un’imperfezione nel pavimento.

La linea infatti non segue quella del resto del bagno, chiaro ed evidente segnale di un piccolo ritocco con Photoshop.

Il particolare dunque tradisce Wanda, che ad ogni modo resta una delle più belle del web.