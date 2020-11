Dure accuse nei confronti di Bruno Vespa che online è accusato di aver parlato di fascismo e di Mussolini in modo errato.

Il famosissimo conduttore televisivo di “Porta a Porta” nonché scrittore di molti libri, Bruno Vespa, è finito nell’occhio del ciclone virtuale a causa di alcune sue affermazioni considerate “ai limiti dell’apologia del fascismo” secondo il popolo del web.

Sta sollevando infatti una non poco accesa discussione in queste ore l’apparizione di Bruno Vespa durante la trasmissione televisiva ‘Agorà’.

Durante il corso del suo intervento Bruno Vespa ha parlato del suo nuovo libro, nel quale si soffermerebbe su alcune decisioni di Benito Mussolini e politiche del Fascismo. In particolare, la cosa che ha creato polemica sul web è che il ‘Duce’, osserva il giornalista, proprio grazie a quelle politiche vantava un gran consenso popolare.

Hanno fatto molto discutere a tal proposito alcune sue dichiarazioni alquanto significative.

“Mussolini? Ebbe un grande consenso in Italia e all’estero per le sue opere sociali” dichiara il conduttore di “Porta a Porta”.

Presentando il suo ultimo libro, Vespa ha infatti sottolineato che nel libro ha raccontato il consenso che Mussolini ebbe per le sue opere sociali.

Il conduttore ha, sembrerebbe nel tentativo di dare un quadro oggettivo delle riforme fasciste, specificato il quadro delle azioni politiche di Mussolini.

Il tutto però non è assolutamente piaciuto.

Vespa, innamorato da sempre di mussolini, non c’è libro in cui non lo abbia citato, è uno dei responsabili della grande opera di rimozione dei crimini fascisti e del revisionismo che vorrebbe rendere il fascismo un’opinione come un’altra. E questa réclame la paghiamo tutti. https://t.co/gPEGvO57bz

— Cristina Correani (@Moonlightshad1) November 17, 2020