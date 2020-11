Ecco tutte le previsioni dell’oroscopo di oggi 18 Novembre: partiamo dalla classifica dei segni per poi scoprire tutti i responsi delle stelle.

Scopriamo insieme tutte le previsioni dell’oroscopo per questo mercoledì 18 Novembre.

Cosa ci aspetta per questa giornata di metà settimana? Cosa dicono le stelle ed i pianeti per i nostri piani?

Leggiamo prima la classifica di tutti i segni e poi le previsioni accurate per ogni segno zodiacale dell’oroscopo di oggi, mercoledì 18 Novembre.

Oroscopo di oggi 18 Novembre: classica dei segni e previsioni segno per segno

La classifica dei segni per oggi mercoledì 18 Novembre mette all’ultimo posto

Leone

Bilancia

Ariete

Cancro

Una giornata sicuramente migliore anche se prima di colpi di fortuna ed ottimismo è quella che aspetta tutti quelli nati sotto il segno di:

Toro

Sagittario

Pesci

Gemelli

Invece un ottimo e meraviglioso mercoledì è quello che le stelle prevedono per i segni:

Acquario

Capricorno

Scorpione

Vergine

Pronti a scoprire ora tutte le previsioni accurate per il vostro segno zodiacale?

Oroscopo di oggi 18 Novembre Ariete

Giornata purtroppo poco positiva per tutti coloro nati sotto il segno dell’Ariete.

La situazione è particolarmente brutta dal punto di vista sentimentale e familiare: cercate di non usare parole troppo forti.

Sul lavoro, se proprio volete cambiare direzione, prendetevi un momento per riorganizzare le vostre priorità.

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo oggi Toro

La giornata di oggi del Toro è calma e tranquilla: questo è il momento di ricaricare le pile e mettere da parte le energie in vista del futuro.

Meglio, quindi, non dare tutte le tue energie al lavoro: in questo momento puoi permetterti di rallentare un po’ e risparmiare le forze.

La Luna, oggi, ha deciso di stare dalla tua: potrebbe capitarti un incontro niente male nel pomeriggio.

Amore: 7

7 Lavoro: 6

6 Salute: 7

Oroscopo oggi Gemelli

Lo svolgimento della giornata di oggi sarà un poco turbolente per i Gemelli: il lavoro e l’amore procedono su due binari paralleli ed in crescendo.

Vuol dire che tutto va bene e che la giornata sarà allegra e produttiva: purtroppo, però, avrai a che fare anche con molte persone che ti faranno perdere la pazienza.

Cerca di non cedere alla tentazione di alzare la voce.

Amore: 7

7 Lavoro: 7

7 Salute: 6

Oroscopo oggi Cancro

Oggi sei nervoso e preoccupato, Cancro, e non dai pace a chi ti sta intorno. Forse hai motivo di essere così impaziente e forse no ma, purtroppo, riempire il partner di domande non ti aiuterà a risolvere la tua situazione.

Cerca di affrontare i problemi partendo dai tuoi difetti e non da quelli degli altri.

Il lavoro prevede delle novità che arriveranno tra qualche mese: per ora devi stringere i denti.

Amore: 6

6 Lavoro: 5

5 Salute: 6

Oroscopo di oggi 18 Novembre Leone

Continua il momento negativo per gli amici del Leone. L’atmosfera è pesante e voi non riuscite a liberarvi da un brutto presentimento: vi aspettano molte discussioni.

Qualche questione che non avete chiuso con il passato torna a tormentarvi e rovina il rapporto con il partner: cercate di trovare una chiusura.

Sul lavoro, per fortuna, non ci sono problemi: evitate, però, di promuovere oggi le vostre iniziative.

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo oggi Vergine

Il momento di confusione volge al termine, la tua mente è libera da idee troppo astruse e complicate e adesso sai veramente cosa vuoi: è ora di agire, Vergine!

Se hai un progetto lavorativo ben chiaro e definito puoi proporlo ma le stelle favoriscono anche il cambiamento: è tutto nelle tue mani.

In amore, finalmente, si apre uno spiraglio: se avevi problemi con il partner la risoluzione è vicina.

Amore: 7

7 Lavoro: 10

10 Salute: 8

Oroscopo oggi Bilancia

Giornataccia per la Bilancia: vi sentite sotto pressione ed accerchiati da più punti. Tutto ha a che vedere con il vostro lavoro che in questo momento sta procedendo a ritmi piuttosto spediti.

Dovete adeguarvi alla mole di responsabilità e riuscire a coordinare vita privata e vita lavorativa senza che ne vada di mezzo la vostra salute.

Chiacchierata a cuore aperto con il partner per quanto riguarda il futuro.

Amore: 6

6 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo oggi Scorpione

Ottima giornata per i nati sotto il segno dello Scorpione: Mercurio nel segno ti aiuta ad avere idee vincenti.

Il lavoro, dunque, procede a gonfie vele e sarai in grado di risolvere tutte le questioni anche quelle più importanti.

Ricordatevi di non ignorare il vostro fisico ed evitate che lo stress lavorativo si riversi sulla salute: consigliata una tisana rilassante.

Amore: 8

8 Lavoro: 10

10 Salute: 7

Oroscopo di oggi 18 Novembre Sagittario

Giornata in crescendo per il Sagittario: sul versante lavorativo la situazione inizia a migliorare e, impegnandosi adesso, potrete avere grandi risultati più avanti.

L’amore è ancora sottotono, evidentemente c’è qualcosa che non va. Se avete un rapporto serio e duraturo evidentemente qualcosa non funziona e bisogna affrontarlo.

Chi è da solo dovrà aspettare ancora un po’.

Amore: 6

6 Lavoro: 8

8 Salute: 7

Oroscopo oggi Capricorno

La Luna è in Capricorno e questo vuol dire una cosa sola: tutto va bene.

L’amore è di nuovo in fase positiva, i problemi sembrano dimenticati e tutto procede a gonfie vele: forse potete provare a fare un passo più concreto con il partner.

Sul lavoro cominciano ad arrivare nuovamente proposte e collaborazioni: valutate attentamente prima di decidere, avete tempo!

Amore: 10

10 Lavoro: 9

9 Salute: 8

Oroscopo oggi Acquario

Sei uno spirito libero, caro Acquario, e questo può causarti problemi: oggi, per fortuna, sarai felice e soddisfatto quindi non avrai problemi.

Le discussioni hanno smesso di tormentarti, i rapporti sentimentali vanno alla grande: è il momento giusto per decidere cosa vuoi fare in futuro.

Da Dicembre, infatti, avrete voglia di rivoluzionare tutta la vostra vita: meglio prepararvi.

Amore: 10

10 Lavoro: 8

8 Salute: 8

Oroscopo di oggi 18 Novembre Pesci

La Luna favorevole illumina il cammino dei Pesci e regala nuove opportunità ed idee soprattutto sotto il punto di vista del lavoro.

In amore vi aspetta qualche sorpresa: le stelle, infatti, sostengono che una persona del passato tornerà a farvi battere il cuore. Sta a voi decidere come affrontare la questione.

La salute migliora e psicologicamente vi sentite meglio: tutto sommato una buona giornata!

Amore: 7

7 Lavoro: 9

9 Salute: 8

Ora che avete letto tutte le previsioni accurate dell’oroscopo di oggi, mercoledì 18 Novembre, potete iniziare la vostra giornata senza problemi.

