Uno dei problemi più importanti dei nostri tempi è sicuramente quello legato alle fake news: come possiamo riconoscerle e smascherarle?

Le notizie che circolano su Internet sono veramente tantissime.

Impossibile (o quasi) fare ordine tra tutte quelle che ci bombardano ogni giorno.

Di questi tempi, infatti, la velocità la fa da padrone e riuscire a dare una notizia prima di tutti gli altri è fondamentale.

In molti, però, si approfittano di questo meccanismo e lo sfruttano per riuscire a diffondere notizie false.

Come fare per riconoscere il pericolo?

Fake news ecco come riconoscerle ed evitarle

Altroconsumo ha sviluppato una serie di punti che possono aiutarci ad evitare le fake news.

Il problema legato alle notizie false, infatti, è complicato e decisamente difficile da affrontare.

Le bufale, infatti, possono essere di varie categorie.

Ci sono quelle scritte per far ridere (come fa ad esempio Lercio, la parodia di Leggo), quelle scritte in “buona fede” e quelle create appositamente per creare scontento ed indignazione.

Le informazioni online, infatti, sono spesso e volentieri poco sottoposte al fact checking, cioè al controllo dei fatti.

La velocità, infatti, è la chiave principale e, spesso, nel rispettarla si finisce per ignorare lati importanti della questione.

Ecco, secondo Altroconsumo, l’elenco dei punti da tenere sempre a mente per evitare di incappare in una fake news:

titoli allarmanti : realizzati principalmente con punti esclamativi, tutti in maiuscolo e che annunciano la fine del mondo. Questi sono i titoli che, generalmente, indicano che il contenuto dell’articolo è una balla.

Il titolo di un articolo giornalistico è, da sempre, il motivo per il quale l’utente legge il pezzo: dev’essere accattivante ed interessante.

Quando, però, abbiamo a che fare con titoli pieni di punteggiatura, con affermazioni decisamente esagerate, punti esclamativi e maiuscolo meglio andare sul cauto.

Non solo! Usando nomi ed indirizzi simili a quelli di testate giornalistiche più accreditate è probabile che un utente distratto pensi che la notizia sia vera a prescindere.

Meglio fare attenzione.

Meglio controllare che ci sia più di una fonte e leggere bene da dove provengono le informazioni: tutti possono sbagliarsi!

Qualche giorno fa, infatti, TPI aveva diffuso la notizia che Gerry Scotti fosse in terapia intensiva: la notizia era poi rimbalzata in molte testate giornalistiche (compreso la nostra). Per fortuna, invece, Gerry Scotti è stato dimesso da poco!

L’idea è quella di far ridere, ironizzando su molti argomenti del giorno. Molti di loro creano notizie veramente ben congeniate ma palesemente false. Tante, però, sembrano vere e contribuiscono a creare un clima di paura ed odio.

Fate sempre attenzione a cosa leggere ma, soprattutto, riflettete prima di indignarvi.

La maggior parte delle notizie, soprattutto se confezionate appositamente per “colpire allo stomaco”, sono false.

Insomma, la sicurezza quando navighiamo online non è data solo dalla scelta di password sicure e poco conosciute.

Se non avete ancora controllato la lista delle password più usate in Italia e nel mondo, infatti, forse è ora di aggiornare la vostra!

Saper distinguere tra una fake news ed una notizia vera è, però, importantissimo soprattutto di questi tempi.

Tantissime notizie false, infatti, girano anche sul Covid-19: saperle riconoscere è veramente fondamentale.

Adesso avete una lista di step da compiere ogni volta che leggerete un articolo per evitare di incappare di nuovo in passi falsi e scivoloni: pronti ad informarvi?