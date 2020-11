I giornali, soprattutto inglesi, hanno iniziato a speculare e tutto il mondo ha ormai occhi solo per Melania Trump: sta per divorziare?

La indiscrezioni principali si possono leggere sul mensile americano Town&Country ma a riportarle è stata la ben più famosa rivista inglese The Sun.

Melania e Donald Trump starebbero per divorziare.

A sostenere questa affermazione ci sarebbero le dichiarazioni dell’avvocato di Melania, Jaqueline Newman.

L’avvocato ha parlato profusamente di un accordo prematrimoniale.

La cifra di “buonuscita” sarebbe a dir poco favolosa: 50 milioni di dollari.

Melania Trump vuole divorziare: lo dice l’avvocato

Melania e Trump divorziano

Tutti pic.twitter.com/lcjHFNtIuy — cati (@itscatiii) November 17, 2020

Le dichiarazioni dell’avvocato di Melania Trump hanno decisamente infiammato i pettegolezzi riguardanti il probabile divorzio dei coniugi della Casa Bianca.

Melania e Donald Trump, infatti, sono ancora sposati e risiedono attualmente alla Casa Bianca.

A quanto pare, nella White House starebbero iniziando i preparativi per festeggiare il Natale, che non possono essere interrotti.

Proprio a questo riguardo, Melania era stata già duramente criticata.

Le sue decorazioni degli anni scorsi non erano piaciute ma, ad aggravare il tutto, ci si è messa anche una sua ex collaboratrice.

La donna, per promuovere il suo libro in uscita, aveva diffuso degli audio personali nei quali Melania dichiarava di “odiare il Natale e le decorazioni“.

Insomma, decisamente Melania Trump non è stata una First Lady amata ed apprezzata.

Le sue uscite pubbliche sono state decisamente poche e non ha mai conquistato le simpatie del popolo americano.

Sicuramente la sua esperienza come First Lady non è iniziata benissimo.

Uno dei primi discorsi che Melania ha tenuto, infatti, sembrava “plagiato” su quello della sua predecessora Michelle Obama.

Melania e Donald Trump sono sposati da 15 anni ed hanno un figlio, Barron Trump.

Speculazioni parlano dell’ennesimo divorzio per Donald Trump (sarebbe il terzo) ed affermano che il matrimonio con la ex modella slovena era “di facciata”.

What the actual fuck has Melania even done but plagiarize Michelle Obama? Be Best? Are you fucking kidding me rn? Again – GFY — Tari Keller (@SidheDragon) November 17, 2020

Di certo, infatti, la situazione adesso è veramente poco rosea.

Coniugi Trump, matrimonio arrivato al capolinea: e Twitter impazzisce

Melania e Trump divorziano sul serio. Chiamate i Simpson grazie — .Nullacosmico.✨ (@ladygold_malfoy) November 17, 2020



Ad elezioni finite (e perse) il popolo della rete aveva già immaginato il futuro per i coniugi Trump: battute e scherzi si erano veramente sprecati.

Il comportamento di Donald Trump, comunque, decisamente non ha aiutato: il suo balletto, diventato virale, può sicuramente aver influito sulla situazione.

Adesso, però, a quanto pare quelle battute sono diventate realtà.

Melania Trump che abbandona la casa bianca dopo aver saputo il risultato delle elezioni: #noneladurso pic.twitter.com/kQnpogQNz9 — A Bæìrút, chæè nøn è in Æurøpá 🎄❄️ 🔴 (@Tristan__esdpv) November 15, 2020

Le dichiarazioni dell’avvocato personale di Melania si sommano alle numerose indiscrezioni ed atteggiamenti rilevati e diffusi dai giornali.

Negli ultimi giorni, infatti, Melania ha rifiutato di prendere sottobraccio Donald Trump in occasione del Veteran’s Day.

Le foto di Melania, a braccetto con un militare, hanno fatto il giro del mondo.

L’avvocato, intanto, parla di divorzio e si azzarda addirittura a nominare una cifra veramente incredibile: 50 milioni di dollari.

Ma non finisce qui: l’avvocato di Melania continua a speculare sull’affidamento del figlio (Barton) sostenendo che molto probabilmente Melania riuscirà ad averne la custodia.

Segnali decisamente poco incoraggianti, che fanno pensare ad un probabile e quasi sicuro divorzio.

Ma scusate Melania sta lasciando il parrucchino arancione e nessuno mi dice niente? Si vede che sto lavorando troppo, non sono più informata — Flowery (@flowery42) November 17, 2020

A quanto pare, comunque, bisognerà attendere il 21 Gennaio per avere l’ufficialità.

I Trump, infatti, dovranno forzatamente celebrare un ultimo Natale insieme prima di potersi separare.

Melania, quindi, sta aspettando il famoso “Inauguration Day” (la cerimonia di insediamento del nuovo Presidente degli Stati Uniti) per poter finalmente “liberarsi”.

Vedremo insieme cosa succederà.