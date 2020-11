Election Day, Trump balla in mezzo alla folla – VIDEO

Donald Trump più scatenato che mai. Il tycoon ha postato un video che lo vede protagonista di un balletto per invitare gli americani a votarlo

Donald Trump come non l’avete mai visto. Proprio oggi, mentre in queste ore tiene banco l’Election Day, il Presidente degli Stati Uniti torna a far parlare di se.

Con un post pubblicato sui suoi canali social, il tycoon ha invitato di nuovo gli americani a votare per lui.

I sondaggi, infatti, al momento lo vedono in svantaggio nei confronti del rivale democratico Biden.

Ma lui, noto per dichiarazioni e atteggiamenti decisamente stravaganti, non si è perso d’animo ed ha tirato fuori il colpo di scena.

Ecco dunque il video, montato dai suoi addetti alla campagna elettorale, che lo ritrae danzando sfrenatamente al ritmo di “YMCA”.

Chiaramente un video del genere non può non suscitare reazioni nel pubblico. E tra chi difende l’iniziativa e chi invece la critica aspramente, i commenti sono davvero fantastici.

This video is proof that Melania doesn’t love him. If she did she would have told him long ago that he looks like a fool when he dances.

This video is hilarious, because his "mental flossing" move is not dancing, and he's so off beat, they couldn't even EDIT it to make it look like he has rhythm.

Unfortunately, now YMCA is stuck in my head.

— BrooklynDad_Defiant! (@mmpadellan) November 3, 2020