Il web a gran voce parla di Melania Trump e di ciò che potrebbe accadere dopo la ormai molto probabile sconfitta del suo attuale marito.

C’è qualcosa che non ha mai convinto il web sulla first lady, Melania Trump.

Bisogna dire che durante tutti gli anni di servizio di suo marito, il Presidente uscente degli Stati Uniti d’America, la first lady non ha mai avuto un grandissimo risalto mediatico per il suo appoggio al marito e soprattutto per le azioni che potrebbe aver intrapreso in quanto moglie del Presidente USA.

La first lady non ha mai conquistato le simpatie di tutto il popolo americano e nemmeno quello del resto del mondo.

Molte volte è stata accusata anche di essere un po’ troppo finta nelle sue uscite pubbliche e molto assente da un punto di vista “mentale” anche quando era fisicamente presente.

Insomma, sembra che il confronto con l’ex first lady Michelle Obama sia stato un po’ troppo per lei e che sia stata vista in modo non troppo positivo.

In questo caso il web si è scatenato sul fatto che la first lady possa lasciare il Presidente uscente degli Stati Uniti d’America in balia di se stesso ed andare via dalla Casa Bianca.

Sul web c’è già chi ipotizza il modo con cui la first lady andrebbe via senza pensarci due volte.

Sembra infatti che per il popolo web questo sarà lo scenario che si prospetterà davanti al Presidente uscente degli Stati Uniti d’America una volta che sarà sconfitto.

Melania lascia Donald Trump e va via dalla Casa Bianca

Sul web è già scoppiato un vero e proprio countdown fino al momento in cui si scoprirà il risultato delle elezioni degli Stati Uniti d’America, sia per conoscere il nuovo Presidente degli Stati Uniti sia per comprendere cosa accadrà fra Donald e Melania Trump nel caso della sconfitta di quest’ultimo.

Intanto sul web già si ipotizza il modo in cui potrebbe accadere il “leaving the house” della first lady.

Melania Trump che lascia la casa bianca con i soldi del divorzio da Trump #Elections2020 pic.twitter.com/nKriLhQXwW — gabri (@gabrielekcal) November 6, 2020