Rassegna stampa 7 novembre. I principali quotidiani italiani

La rassegna stampa del 7 novembre dei principali quotidiani italiani.

Di seguito la rassegna stampa dei principali quotidiani italiani di oggi, 7 novembre 2020.

Vediamo quali argomenti hanno scelto di inserire in primo piano le principali testate giornalistiche.

I principali quotidiani italiani aprono con l’esito delle elezioni americane e con diverse analisi del nuovo Dpcm del Governo.

Libero descrive il malessere del popolo italiano, sottolineando le proteste a Bergamo e a Roma.

Tali proteste avrebbero l’obiettivo di variare la fascia di appartenenza delle regioni Lombardia e Lazio.

Il quotidiano di Vittorio Feltri riprende anche la denuncia di Luigi De Magistris, secondo il quale i dati della Campania non sarebbero corretti.

Il Giornale considera “elemosina” il Decreto Ristori annunciato da Giuseppe Conte.

C’è anche un’aspra critica ai provvedimenti locali sull’apertura delle scuole, soffermandosi su ciò che è successo in Puglia.

In secondo piano un focus sull’immigrazione e l’esito delle elezioni americane.

