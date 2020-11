Cosa ci riservano le stelle per questo primo sabato di Novembre? Scopriamolo insieme leggendo le previsioni dell’oroscopo di oggi, sabato 7.

Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per oggi sabato 7 Novembre.

Come sarà il primo sabato di Novembre?

Le stelle hanno la risposta: ecco tutte le previsioni segno per segno!

Oroscopo di oggi sabato 7 Novembre: previsioni segno per segno

Anche oggi scopriamo che cosa ha in serbo la giornata per noi affidandoci ai pronostici dell’oroscopo.

La giornata di Capricorno, Toro, Leone, e Sagittario scorrerà tranquilla e senza incidenti (né positivi né negativi).

Ariete, Cancro, Pesci e Acquario, invece, hanno davanti a loro un sabato decisamente positivo ed emozionante.

Purtroppo, invece, la giornata di Gemelli, Scorpione, Bilancia e Vergine non sarà altrettanto allegra.

Ecco tutte le previsioni segno per segno.

Oroscopo oggi Ariete

Luna e Marte nel segno dell’Ariete influenzano positivamente la tua giornata. Finalmente!

Il futuro si tinge di rosa sia sul piano professionale che su quello dell’amore; la giornata di oggi è quella perfetta per fare piani e pensare ai prossimi passi da compiere.

La salute non ti crea problemi: goditi questo sabato sfruttando per quanto possibile l’aria aperta.

Amore: 9

9 Lavoro: 8

8 Salute: 8

Oroscopo oggi Toro

L’influenza di Urano rende la giornata degli amici del Toro un poco faticosa: hai bisogno di coltivare l’autostima per imparare ad apprezzarti di più!

Questo sabato, infatti, si svolgerà all’insegna dell’introspezione. Meglio così, dal momento che dal punto di vista del lavoro (e delle finanze) e delle relazioni sentimentali hai ancora bisogno di inquadrare il tiro.

Prenditi questo weekend per respirare e mettere i piedi per terra.

Amore: 7

7 Lavoro: 6

6 Salute: 7

Oroscopo di oggi 7 Novembre Gemelli

Purtroppo per te, amico dei Gemelli la giornata di oggi si rivelerà negativa.

Stress ed ansia la faranno da padroni ma non disperare: a tutto c’è rimedio. L’amore, in questo momento, attraversa una fase di grandi cambiamenti. La svolta è dietro l’angolo.

La salute non è al massimo: perché non provare a distrarti dai tuoi problemi facendo un po’ di sport?

Ricordati di tenere d’occhio l’ambiente lavorativo: qualcuno ti sta remando contro.

Amore: 6

6 Lavoro: 5

5 Salute: 6

Oroscopo oggi Cancro

Giornata splendida per gli amici nati sotto il segno del Cancro.

Finalmente le stelle splendono in vostro favore! Questo weekend e la giornata di oggi saranno all’insegna del romanticismo.

Il lavoro procede a gonfie vele anche se dovete ancora abituarvi alle nuove prospettive.

In questi giorni il destino pianta i semi del vostro futuro: gli incontri non saranno casuali.

Amore: 9

9 Lavoro: 8

8 Salute: 7

Oroscopo oggi Leone

La giornata di oggi, per il Leone, scorrerà tranquilla e senza incidenti degni di nota. Finalmente avrete accesso alle informazioni necessarie per chiarire situazioni che da tempo vi tormentano.

Venere illumina nuove strade lavorative: vi manca solo la fiducia in voi stessi.

Amore e salute procedono bene ma senza sorprese. Chi è da solo deve aspettare ancora un po’.

Amore: 6

6 Lavoro: 6

6 Salute: 8

Oroscopo oggi Vergine

Per gli amici della Vergine la giornata di oggi sarà piuttosto impegnativa.

Purtroppo dipendi ancora troppo dagli altri: prova a sfruttare questi giorni per tagliare il cordone ombelicale!

L’amore è lontano: con qualche sforzo, però, potresti raggiungere ottimi risultati.

Sul lavoro meglio tenere la testa bassa ed impegnarsi: nuove opportunità arriveranno ma non a breve.

Amore: 7

7 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo di oggi 7 Novembre Bilancia

Giornata poco positiva per chi è nato sotto il segno della Bilancia.

Il lavoro vi ha messo a dura prova: problemi e stress si sono accumulati. Per oggi meglio, se possibile, non pensarci e lasciarli perdere.

Troverete nuove energie molto presto, soprattutto se vi concentrerete sul vostro benessere.

L’amore in questo momento dorme: non svegliatelo!

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 7

Oroscopo oggi Scorpione

Giornata negativa per gli amici dello Scorpione. Evitate di fare acquisti impulsivi o di separarvi da qualcosa: scoprirete troppo tardi che il suo valore è inestimabile.

L’amore non brilla nella giornata di oggi: sei troppo distratto ed inconcludente.

Non forzare le tue possibilità e prenditi una giornata di riposo. Staccare, ogni tanto, non ti può far male.

Amore: 6

6 Lavoro: 7

7 Salute: 7

Oroscopo oggi Sagittario

Giornata tranquilla per il Sagittario: il futuro si preannuncia pieno di impegni ma per oggi potete ancora riposarvi.

I legami sentimentali ed affettivi subiscono un lieve momento di stop: dovrai importi per cercare di far valere i tuoi diritti.

Le soluzioni ti arriveranno tramite il relax: cerca di ritagliarti del tempo da solo.

Amore: 7

7 Lavoro: 7

7 Salute: 6

Oroscopo oggi Capricorno

Cari amici del Capricorno, sappiamo entrambi che state concentrando le vostre energie su qualcosa che vi allontana dagli affetti più cari.

Meglio riflettere chiaramente su quali sono le vostre priorità: c’è il rischio perdiate una persona importante.

Il lavoro procede, anche se lentamente: cercate di impegnarvi di più.

Amore: 6

6 Lavoro: 7

7 Salute: 7

Oroscopo di oggi 7 Novembre Acquario

Momento estremamente positivo per tutti gli Acquario.

Le nuove opportunità bussano alla tua porta: cambiamenti e sconvolgimenti positivi sono in atto, devi solo scegliere quello migliore per te!

Il Sole illumina il tuo cammino e ti regala armonia e serenità: il lavoro procede a gonfie vele mentre l’amore fiorisce.

I legami diventano più profondi e tu sei affascinante come non mai.

Amore: 8

8 Lavoro: 10

10 Salute: 9

Oroscopo oggi Pesci

Giornata meravigliosa per tutti i nati sotto il segno dei Pesci.

Serenità è la parola del giorno: sarete in completa armonia con tutti i membri della famiglia e con il partner.

Il lavoro, finalmente, vi riconosce i meriti dovuti e tutto procede in tranquillità.

Fate tesoro della giornata di oggi!

Amore: 9

9 Lavoro: 9

9 Salute: 10

Ora che avete letto tutte le previsioni per il vostro segno zodiacale, siete pronti ad affrontare il primo sabato di Novembre.

Date un’occhiata anche al meteo di oggi, sabato 7 Novembre, e la giornata non avrà sorprese per voi.

A domani!