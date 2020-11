Previsioni meteo 7 novembre: poche nubi e temperature primaverili

Le previsioni meteo di sabato 7 novembre prevedono un clima ancora decisamente mite in tutto il paese. Poche nubi e prevalenza di cielo sereno, o poco nuvoloso

Si prevede un altro piacevole sabato autunnale in tutta Italia, o quasi. Le previsioni meteo per il 7 novembre vedono il bel tempo su praticamente tutto il paese. Qualche nuvola soltanto sul versante adriatico, ma non pioverà. Il cielo sarà in prevalenza sereno, sia sulle regioni settentrionali che meridionali. In particolare, saranno piacevoli le temperature: si attesteranno ancora sui 19 gradi. Giornata, quindi, piacevole con un clima mite e valori al di sopra della media. A favorire le buone condizioni l’alta pressione e la quasi assenza dei venti.

Il tempo al Centro, al Nord e al Sud

Al Nord il cielo sarà in prevalenza sereno, ad eccezione del quadrante occidentale. Temperature poco sotto i 20 gradi. Anche al Centro cielo sereno, con qualche addensamento sul lato adriatico, che andrà comunque a migliorare nel corso della giornata. Al Sud condizioni decisamente favorevoli, con le temperature massime che potrebbero superare i 20 gradi. Attenzione alla Sicilia, dove si potrebbe registrare qualche debole rovescio piovoso.

