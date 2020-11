Elezioni USA, sui monitor della CNN spunta un film porno | VIDEO

Elezioni Usa, durante la conta dei voti tra Biden e Trump sul monitor tv delle trasmissioni CNN spunta un video porno: forse si tratta di uno scherzo



Un curioso incidente, o forse uno scherzo. O magari un fake. E’ ancora da capire bene cosa sia accaduto durante una diretta della CNN sulle elezioni USA. Durante i conteggi dei voti per la contesa tra Donald Trump e Joe Biden per la Casa Bianca, tra un’analisi e l’altra spunta un video porno. Si tratta di uno di quelli del famoso portale “Pornhub“, vero e proprio colosso del web, seppur rigorosamente con contenuti vietati ai minori. Su Twitter sta spopolando un video nel quale si vede l’imbarazzante fuori onda durante la diretta della CNN.

In studio c’è il presentatore Wolf Blitzer, che con il suo maxischermo interrativo prova a fare chiarezza sui dati elettorali. Ma a un certo punto sul monitor comprare la scritta “Pornhub”. Senza perdere la calma, il giornalista muove abilmente la mano e con un gesto rapido tira via l’imbarazzante logo e poi sembra guardare qualcuno in malo modo. Una clip di pochissimi secondi, ma che ha fatto impazzire i social, suscitando moltissimi commenti e reazioni. Per molti l’incidente è assolutamente autentico, quindi non si tratterebbe di un fake montato ad arte. Del resto la CNN non ha smentito l’episodio. Eppure, c’è una fetta di utenti pronta a giurare che il video è un semplice falso, con il logo Pornhub messo di proposito sulle immagini della trasmissione.

So many people will see this as genuine but it’s badly edited.

Watch the track motion of the logo wobble as it shrinks out of frame.

Tsk tsk. https://t.co/zPKsLq8zUt

— Lewis Wake (@lewiswake) November 6, 2020