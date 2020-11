Elezioni Usa, Greta Thunberg si “vendica” di Trump

Tweet polemico di Greta Thunberg contro Donald Trump, che continua a sostenere la tesi dei brogli elettorali nelle ultime elezioni USA

La vendetta è un piatto che va servito freddo. E ha voluto attendere ben 11 mesi Greta Thunberg per avere la sua rivalsa su Donald Trump.

Tutto è nato a dicembre dello scorso anno quando la giovane attivista è stata scelta dal Time come “Persona dell’anno”.

Proprio in quei giorni il Presidente degli Stati Uniti aveva twittato: “E’ ridicolo. Greta dovrebbe lavorare sulla gestione della rabbia e vedere un film con qualche suo amico”

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019

La ragazzina però non se l’era presa, anzi, ci aveva anche scherzato su utilizzando la frase come descrizione di se stessa sui social network.

Inoltre, aveva più volte rifiutato di collaborare con Trump sul problema del surriscaldamento globale: “Perchè devo perdere tempo con lui, che ovviamente non starà mai a sentirmi?“, aveva dichiarato alla CBS.

Greta Thurberg trolla Trump su Twitter

Ora, in pieno clima elettorale, in attesa dello scrutinio dei voti in Nevada e negli altri stati ancora indecisi, Trump ha perso più volte la pazienza e ha “urlato” su Twitter di fermare il conteggio dei voti.

Quale occasione migliore per Greta Thurberg: la piccola svedese ha visto l’opportunità di “trollare” il tycoon e si è presa la scena, semplicemente utilizzando la stessa frase indirizzatale dal Presidente qualche mese fa.

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA — Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 5, 2020

Neanche a dirlo, il tweet in questione è stato straletto, straritwittato ed è diventato argomento trend tra tutti gli utenti del mondo.