Elezioni Usa, occhi puntati sugli scrutatori del Nevada

Bisognerà ancora attendere qualche ora per conoscere il verdetto delle Elezioni Presidenziali Usa 2020. Nel Nevada ancora si contano i voti

C’è attesa in tutto il mondo per conoscere chi diventerà il nuovo Presidente degli Stati Uniti e governerà il Paese per il prossimi 4 anni.

Ieri mattina sembrava che Trump avesse recuperato lo svantaggio nei confronti di Biden, tanto che il tycoon aveva dimostrato molta sicurezza nel suo discorso.

Con il passare delle ore però si sono confermate le previsioni dei vari sondaggi e Biden è tornato ad avere un ampio vantaggio, con il suo rivale che ha gridato allo scandalo.

Tutti gli occhi sono puntati sul Nevada, che tra gli stati incerti ed ancora da scrutinare sembra essere quello più vicino ad andare a vantaggio del candidato democratico.

8.000 voti in Nevada decidono le sorti delle elezioni. Se il vantaggio tiene, vince Biden, altrimenti Trump #ElectionDay #elezioniUsa2020 pic.twitter.com/Dr54mwfMwm — Roberto Butinar (@rbutinar) November 5, 2020

Se il conteggio dei voti, che è atteso intorno alle ore 18 italiane, confermasse questa ipotesi, Biden sarebbe il nuovo Presidente degli States.

Gli scrutatori del Nevada presi di mira sui social

Non solo gli americani, ma anche tutti gli utenti delle altre nazioni stanno osservando con attenzione le elezioni statunitensi.

In alcuni paesi, come ad esempio in Italia, il fuso orario però rende difficile restare costantemente aggiornati durante le ore della notte.

C’è chi ha comunque ha provato a restare sveglio, convinto che già durante la notte scorsa si sarebbe conosciuto il nome del vincitore.

Molti sono rimasti invece delusi nello scoprire che il conteggio dei voti tarderà ad arrivare.