Chi è la bimba nella foto? E’ stata Miss Italia ed è una nota modella

Chi è la bimba nella foto? Oggi è una donna molto attiva nel sociale e ha recitato in tanti film e fiction di successo

Chi è la bimba nella foto? E’ uno scatto che risale al 1982, quando questa bambina andava alle elementari.

La foto è stata scattata a Natale, quando questa attrice molto famosa si fece immortalare insieme ad altri parenti.

La foto ha una didascalia molto semplice: “Natale 1982”, che non fa comprendere dove si trovasse.

E’ probabile però, viste le origini, che questa bellissima attrice e modella si trovasse in Romagna, dove è cresciuta.

Dopo qualche anno la sua vita sarebbe cambiata radicalmente. La sua carriera, infatti, ha avuto inizio in età giovanissima. Avete capito di chi si tratta?

Chi la bambina nella foto. Oggi è una stimata testimonial e una donna molto attiva nel sociale

Qualche anno dopo questo scatto natalizio, fino ad oggi sconosciuto, sarebbero arrivate le prime foto sui set fotografici.

Avete capito adesso chi è la bambina in foto? Si tratta della splendida Martina Colombari, Miss Italia 1991.

La Colombari, incoronata Miss Italia ad appena 17 anni nel 1991, nello stesso anno iniziò subito la carriera di attrice e modella.

Recitò infatti nel film ‘Abbronzatissimi’, con Jerry Calà, Alba Parietti, Teo Teocoli e un cast molto importante. Il film ebbe molto successo.

Martina iniziò quindi la carriera di modella, per poi recitare in fiction di successo all’inizio degli anni 2000 come ‘Carabinieri’ e ‘Un medico in famiglia 3’.

Ha recitato anche in ‘Paparazzi’ nel 1998, diretto da Neri Parenti e l’elenco delle comparsate in film e altre fiction è molto lungo.

All’inizio degli anni ’90 è stata legata sentimentalmente allo sciatore Alberto Tomba.

Terminata la storia con il campione bolognese ha sposato Billy Costacurta, difensore del Milan, suo attuale compagno nella vita.

Dalla relazione con Alessandro Costacurta è nato Achille, che oggi è un adolescente di 16 anni.

La Colombari è stata testimonial del lancio della nuova Classe A Mercedes Benz nel 2018.

E’ molto noto e apprezzato il suo impegno nel sociale: Martina è stata attivista nel progetto ‘Every Child is my Child’ nel 2017.

Ha anche partecipato al progetto ‘Giochi senza barriere’ insieme a Bebe Vio, per promuovere lo sport come terapia per il recupero fisico e mentale dei bambini portatori di handicap.

Qualche mese fa ha fatto parlare di sé per alcune dichiarazioni sul marito: “Billy ha giocato nel Milan ma non era tifoso rossonero da piccolo”.

Una frase che non ha certo fatto battere i cuori dei tifosi milanisti, da sempre molto legati ad Alessandro Costacurta.