Rassegna stampa 5 novembre. I principali quotidiani italiani

La rassegna stampa del 5 novembre dei principali quotidiani italiani. Ecco cosa scrivono in prima pagina e cosa propongono oggi

Libero critica la suddivisione in tre aree di diversi colori proposta dal Governo.

Nell’editoriale di Vittorio Feltri c’è un focus sulle differenze di trattamento tra Lombardia e Campania.

Libero tratta anche il tema dell’immigrazione a auspica alla cassa integrazione per i dipendenti statali.

Il Giornale descrive il caos delle elezioni americane, con la diatriba tra Trump e Biden.

C’è spazio per una critica al Governo, accusato di non aver stanziato fondi sufficienti per le attività commerciali chiuse o ridimensionate.

Il Fatto Quotidiano evidenzia la vittoria del Governo nei confronti delle regioni che avrebbero spinto per non essere inserite in zona rossa.

Si parla anche del tentativo di limitare le azioni di Report, delle divergenze all’interno della maggioranza e delle elezioni americane.

La Repubblica si occupa principalmente della sfida tra Joe Biden e Donald Trump.

Il democratico dichiara di essere vicino alla vittoria ma Trump sta facendo di tutto per ricontare i voti.

Spazio per il nuovo Dpcm, con la descrizione delle nuove aree e l’avversione della Lombardia nei confronti della decisione del Governo.

Il Corriere della Sera spiega le divergenze tra le varie regioni e il Governo dopo la decisione di suddividere il paese in quattro aree, ognuna con un colore diverso.

In taglio centrale le elezioni americane con la diatriba tra i due candidati, destinata a durare ancora a lungo.

C’è anche spazio per la dichiarazione di una Ong, che dà la colpa ai giudici per l’attentato di Vienna.

Secondo La Stampa, Biden sarebbe ad un passo dalla Casa Bianca, nonostante i tentativi di Trump.

In prima pagina anche il nuovo Dpcm di Giuseppe Conte.

Anche Il Messaggero apre con Biden vicino alla vittoria e con il Dpcm di Conte.

In prima pagina anche un focus sul ‘bonus bici’, un articolo sui funerali di Gigi Proietti e sul pareggio della Lazio in Champions.

Il Mattino critica apertamente la decisione di inserire la Campania in fascia gialla e c’è spazio anche per le elezioni americane.

Per lo sport abbiamo la conferenza stampa di Gennaro Gattuso in vista della partita di Europa League.

In taglio alto un aggiornamento sulla situazione di Maradona. Le figlie aprono una battaglia legale contro medici e avvocati.

Anche Il Resto del Carlino si occupa principalmente delle elezioni americane e del Dpcm.

Spazio anche per il quarantesimo anniversario della morte di Sveve McQueen.

Il Secolo XIX si concentra sulle restrizioni per la regione Liguria e sulla diatriba tra Biden e Trump.

Focus sulla situazione dei commercianti genovesi, che hanno rischiato la chiusura.

Di seguito il video integrale dell’intervento di Giuseppe Conte.