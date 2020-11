Vincenzo De Luca ironico: “Il Governo combatte solo il randagismo”

Il Presidente della Regione Campania ha postato una lunga riflessione nella quale commenta il nuovo Dpcm del Presidente del Consiglio Conte

A modo suo, con la solita ironia, Vincenzo De Luca ha voluto commentare il nuovo Dpcm di Giuseppe Conte.

Si parte dal divieto di mobilità dalle 22 alle 5 del mattino che, secondo il governatore campano, sarebbe un provvedimento “contro il randagismo”.

Secondo De Luca quella è una fascia oraria durante la quale la circolazione è già limitata.

Ha invitato il Governo ad occuparsi maggiormente della limitazione della circolazione all’interno dei centri storici e sul lungomare, specialmente nel fine settimana.

Critico anche nei confronti del ministro Speranza, che in passato aveva dichiarato che non avrebbe mai chiuso le scuole.

Il contagio tra i minorenni preoccupa molto De Luca, che critica anche l’obbligo di indossare le mascherine per i bambini delle scuole materne.

Vincenzo De Luca ritiene che sia “poco responsabile” intervenire quando il contagio è già esploso, così in ritardo.

Ha richiesto controlli più rigorosi nei confronti di coloro che non rispettano le regole.

Il Presidente della Regione Campania conclude elencando tre punti fondamentali:

Vincenzo De Luca ha espresso forti critiche nei confronti del nuovo Dpcm di Conte.

Il provvedimento suddivide (clicca qui per maggiori informazioni) l’Italia in quattro aree.

Ogni area ha un colore e delle restrizioni diverse: verde, gialla, arancione e rossa.

Attualmente nessuna regione è nell’area verde. La Campania è stata inserita nell’area gialla, anche se inizialmente si diceva potesse andare in quella arancione.

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha utilizzato i suoi account social per esprimere alcune critiche.

Come sempre, lo ha fatto usando tanta ironia e sarcasmo, definendo il nuovo Dpcm una “lotta al randagismo”.

Secondo De Luca dalle 22 alle 5 del mattino la circolazione delle persone per strada è già limitata da tanti fattori. L’inverno che avanza è uno di questi.

Le sue parole non sono passate inosservate, ecco come ha reagito il web.

Vi proponiamo le reazioni degli iscritti a Twitter, sempre molto attenti alle dichiarazioni del Presidente De Luca:

Qualcuno sa spiegarmi come mai la Campania è in zona gialla? Ma come De Luca voleva chiudere tutto…..i contagi sono alti…. I PS strapieni…. In TV parlano di strutture al collasso…… Quindi qualcosa non torna………

— cinzia morosetti (@CinziaMorosetti) November 5, 2020