Cosa prevedono per il tuo segno zodiacale le stelle di oggi? Leggiamo insieme l’oroscopo di oggi, giovedì 5 Novembre, e scopriamolo!

Scopriamo che cosa ci aspetta nella giornata di oggi grazie alle previsioni delle stelle.

Oggi, giovedì 5 Novembre, e siamo ancora più vicini all’arrivo del weekend.

Proprio per questo è meglio informarsi sulla posizione dei pianeti e cosa può voler dire in relazione al nostro segno zodiacale.

Leggiamo insieme l’oroscopo di oggi!

Oroscopo di oggi giovedì 5 Novembre: previsioni segno per segno

La giornata di oggi prevede il Sole in opposizione ad Urano e Giove e Saturno in congiunzione con Plutone.

Inoltre anche Venere ha cambiato posizione: scopriamo cosa vuol dire.

Oroscopo oggi Ariete

Una giornata decisamente faticosa per chi è nato sotto il segno dell’Ariete.

In questo momento non avete certezze e dovete confrontarvi con le vostre emozioni: e sono tante!

L’amore ha decisamente preso una pausa: non forzatevi a provare sentimenti che non ci sono.

Concentratevi sul lavoro e sugli affetti dei familiari e degli amici: vi conviene.

Amore: 5

5 Lavoro: 7

7 Salute: 7

Oroscopo oggi Toro

Per gli amici del Toro oggi sarà fondamentale concentrarsi sul lavoro: se potete, evitate di uscire di casa. Oggi potreste essere particolarmente soggetti ad un colpo di freddo.

L’amore purtroppo è un poco agitato: se siete in coppia è quasi sicuro che litigherete.

Cercate di evitare i conflitti e di confrontarvi con figure autoritarie: oggi potreste reagire molto male.

Amore: 5

5 Lavoro: 8

8 Salute: 6

Oroscopo oggi Gemelli

Occhi aperti Gemelli per quanto riguarda il lavoro: le opportunità ci sono ma se non vi farete notare difficilmente potrete coglierle.

In amore ed in salute tutto procede in maniera positiva: per oggi non aspettatevi incontri emozionanti.

Amore: 7

7 Lavoro: 6

6 Salute: 7

Oroscopo oggi Cancro

Continua il momento no per gli amici del Cancro: la voglia di chiudersi in casa sta iniziando a sopraffarti, è ora di fare qualcosa!

L’amore, per fortuna, procede a gonfie vele e puoi, quindi, chiedere aiuto al partner.

Per quanto riguarda il lavoro, testa bassa e faticare: le cose girano velocemente e adesso non è il tuo momento.

Amore: 8

8 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo oggi Leone

Anche oggi il Leone fatica a venire a capo di questioni sentimentali e familiari: avete estremo bisogno di prendere una decisione.

Cercate di trovare la calma per maturare pensieri chiari e definiti: nella vostra vita tutto sta risentendo di questa mancanza di chiarezza.

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 7

Oroscopo oggi Vergine

Giornata bellissima per gli amici della Vergine: il Sole illumina il vostro cammino e vi favorisce sul lavoro.

Proprio oggi potrebbe arrivarvi un’offerta non indifferente: valutatela accuratamente.

In amore, grazie all’influenza positiva di Venere, finalmente si smuove qualcosa.

Amore: 7

7 Lavoro: 10

10 Salute: 7

Oroscopo oggi Bilancia

Tutti gli amici nati sotto il segno della Bilancia si sentono tirati da una parte e dall’altra e avete proprio ragione: oggi sarà una giornata particolarmente stressante.

Fate attenzione a non permettere ai problemi sentimentali e personali di sconfinare sul luogo di lavoro: oggi avete bisogno di essere impeccabili.

Bene la salute.

Amore: 5

5 Lavoro: 7

7 Salute: 10

Oroscopo oggi Scorpione

Momento estremamente positivo per il lavoro: grazie all’alleanza di Saturno e Plutone potrete finalmente raccogliere i frutti del vostro arduo lavoro.

In amore, soprattutto per i single, le cose procedono a gonfie vele. Siete voi i più affascinanti sulla piazza!

Cari Scorpione se avete sofferto da poco di un malanno, meglio non esagerare e riguardarsi ancora un poco.

Amore: 9

9 Lavoro: 10

10 Salute: 6

Oroscopo oggi Sagittario

Venere è favorevole anche al Sagittario: la vita di coppia troverà una nuova energia e chi è da solo potrà fare incontri veramente interessanti.

Il lavoro invece sembra essere l’aspetto che ti preoccupa di più: per cambiare le cose, però, c’è bisogno di avere i piedi per terra.

Cerca di pensare al tuo futuro appena puoi e prendi decisioni chiare.

Amore: 9

9 Lavoro: 6

6 Salute: 7

Oroscopo oggi Capricorno

Fai particolarmente attenzione alla salute nella giornata di oggi, Capricorno.

Riguardati e, se possibile, prenditi un giorno di riposo: ne avrai bisogno.

Il lavoro, infatti, procede a gonfie vele ma ti sfinisce e, a pagare il prezzo, sarà il fisico.

Brutte notizie per quanto riguarda l’amore: chi ti vuole bene ti sente lontano. Cerca di rimediare.

Amore: 6

6 Lavoro: 9

9 Salute: 6

Oroscopo oggi Acquario

L’influenza di Venere si fa sentire per tutti coloro nati sotto il segno dell’Acquario.

Per i single si prospettano incontri interessanti, destinati a diventare duraturi; chi è in coppia, invece, deve fare attenzione a non fossilizzarsi in un rapporto che non funziona.

Il lavoro procede bene ma molto impegnativo: impara a prenderti i tuoi spazi.

Amore: 8

8 Lavoro: 8

8 Salute: 7

Oroscopo oggi Pesci

Giornata impegnativa per gli amici dei Pesci.

Sul fronte sentimentale c’è un po’ di burrasca: la tensione delle ultime settimane sta venendo fuori e potrebbe coglierti alla sprovvista.

Fati attenzione a non prendere decisioni troppo impulsive.

Il lavoro procede bene ma, purtroppo, ti occupa molto tempo: definisci le tue priorità.

Amore: 5

5 Lavoro: 7

7 Salute: 8

Ora che avete letto il vostro oroscopo di oggi, non vi resta da fare altro che controllare il meteo per questo giovedì 5 Novembre e sarete pronti ad uscire di casa!

A domani!