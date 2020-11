Le previsioni meteo per giovedì 5 novembre: giornata nuvolosa in quasi tutta Italia, ma le temperature aumenteranno al Centro e al Sud

Un giovedì 5 novembre che si preannuncia nuvoloso, ma con un clima ancora decisamente piacevole, seppur con i temi tipici dell’autunno. Ci saranno in prevalenza nuvole, come fa sapere il servizio dell’Aeronautica Militare, ma anche schiarite. A prevalere, però, saranno le nubi, quasi in tutta Italia. Nulla di particolarmente significativo, ma il sole spesso sarà coperto in parte o del tutto. In particolare, addensamenti lungo tutto l’arco alpino e nel settore appenninico: sono attese, però, schiarite in Romagna e Toscana.

Il meteo del 5 novembre: temperature in aumento anche al Nord

Non si esclude qualche pioggia nel settore delle Marche e dell’Abruzzo, ma non si tratterà di fenomeni di rilievo. Al Sud le condizioni saranno simili, ma le nuvole saranno meno presenti: condizioni di cielo poco nuvoloso, con ampie schiarite. Temperature ancora piacevoli, anche se scenderanno sull’Emilia Romagna, Toscana e Alpi Orientali. Al Sud e nel basso Lazio, invece, aumenteranno. Di giorno il clima sarà davvero piacevole. Massime in aumento anche al Nord, mentre tenderanno a calare nelle zone adriatiche.

