Lotto, Superenalotto e 10elotto: numeri ritardatari e curiosità

Aspettando le prossime estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto, in programma il 5 novembre 2020, alcuni consigli



In attesa della prossima estrazione dei numeri per Lotto, Superenalotto e 10elotto, in programma giovedì 5 novembre, cominciamo a fornirvi alcuni consigli preziosi. Partiamo dai numeri che hanno accumulato il maggiore ritardo nelle estrazioni del Lotto. In testa il numero 11 con 60 ritardi seguito dal 20 che non è stato estratto per 49 volte (ma ha un record storico di 101 ritardi) e il 66 con 37 assenze come il 57.

Nei primi dieci numeri che non sono estratti da molte settimane troviamo anche il 30 con 32 settimane di ritardo, il 3 con 28, il 71 con 27, l’83 e il 72 con 25, il 23 con 24 settimane di assenza dal tabellone.

Per facilitarvi la vita con le scommesse della combinazione vincente per il SuperEnalotto, questi sono i numeri che nella storia sono stati estratti più volte. In assoluto l’85 uscito 248 volte, seguito dal 55 con 241 volte e dall’82 con 239 volte. Fuori dal podio ma nei primi sei anche il 90 con 239 volte, il 79 con 238 volte esattamente come il 49.

10elotto e Simbolotto: numeri ritardatari e simboli più estratti nella storia

Ma ci sono anche altri due giochi che caratterizzano le estrazioni del Lotto con cadenza martedì, giovedì e sabato. Nel 10eLotto vi segnaliamo i 10 numeri più ritardatari al momento: in assoluto il 71 in ritardo da 18 estrazioni, seguito da 33 in ritardo da 17 estrazioni e 40 in ritardo da 14 estrazioni. Nella top ten anche 7 in ritardo da 14 estrazioni, 62 (da 12 estrazioni), 14 da 11 estrazioni, 67 in ritardo da 10 estrazioni, 54 da 10 estrazioni, 41 da 9 estrazioni così come il 34

Sono cinque invece i numeri associati ai simboli del Simbolotto, concorso che sta riscuiotendo sempre più successo. Quindi ecco i 5 più estratti fino ad oggi. In assoluto l’1, abbinato all’Italia e uscito 30 volte. Poi il 36, cioè le nacchere, 28 volte, e il 45, cioè la rondine, 27 volte. Nei primi cinque anche il 2, la mela, e il 18 (il cerino) 26 volte.