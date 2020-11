Nuovo Dpcm, diretta Live di Conte. Quando e dove vederla

Questa sera il Premier Conte ha dato appuntamento a tutti gli italiani alle 20.20 per spiegare con la sua voce le misure restrittive introdotte con il nuovo Dpcm e le ragioni che le hanno rese indispensabili.

Attesa finita per il nuovo Dpcm del governo Conte per contrastare l’avanzata del Covid in Italia. Il decreto contiene nuove misure più restrittive in tutto il territorio nazionale. Si parte dal coprifuoco a livello nazionale (ancora incertezza sull’orario), la didattica a distanza al 100% nelle scuole superiori. La chiusura dei centri commerciali nei week end e la divisione del Paese in tre aree, in base alle criticità delle singole regioni.

Nuovo Dpcm, Giuseppe Conte in diretta. Quando e dove vederla

La Diretta del Premier è programmata per le 20,20 di oggi 4 novembre. E’ possibile seguirla direttamente dal nostro sito Instanews.it o collegandovialla pagina ufficiale di Giuseppe Conte su Facebook, Instagram, e sul canale ufficiale Youtube del Governo. La conferenza stampa potrà essere seguita live su Rai 1 e La 7, oppure su Rai News24, TG Com24 e Sky TG24

I punti salienti del nuovo Dpcm del Governo

L’intervento del Premier Conte era programmato per ieri sera, con la consueta modalità della diretta Facebook, inizialmente per le 20,30. Poi le maggiori testate si sono trincerate in un più vago e prudente “in serata” ma anch’esso è stato disatteso.

Oggi abbiamo l’ufficialità sia da Palazzo Chigi che dalla pagina facebook del Presidente del Consiglio. Gli aggiornamenti qui in diretta

Queste alcune delle misure che sono contenute nel nuovo decreto. Le valutazioni sulle zone in cui sarà diviso il paese saranno fatte dall’ISS e dal Consiglio Superiore di Sanità. Nell’intervento di ieri alla Camera, Conte ha spiegato che “La situazione sanitaria impone di intervenire in modo molto più mirato, allentando e restringendo le misure a livello territoriale, basandoci sulle soglie di criticità”.

NEL NUOVO DPCM DATECI IL BONUS CHIRURGO PLASTICO PER LE ORECCHIE A SVENTOLA CHE CI VERRANNO A FORZA DI PORTARE LE MASCHERINE. — Masse78 (@Masse78) October 31, 2020

Covid, nuovo Dpcm Conte: le misure previste

Limiti di circolazione delle persone nella fascia serale più tarda

Didattica a distanza al 100% nelle scuole superiori

Riduzione della capienza al 50% nei mezzi pubblici

Chiusura di tutti i musei e delle mostre

Chiusura dei centri commerciali nel fine settimana, ad eccezione dei negozi essenziali in essi presenti

Stop a tutte le sale bingo e scommesse

Il terzo decreto in arrivo in una manciata di giorni è un pessimo segnale. I dpcm non dovrebbero affiancare il virus mentre cammina, ma sbarrargli la strada, prima che arrivi un po’ più in là. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 2, 2020

Chiederei due cose al governo: primo, che spieghi chiaramente il motivo di introdurre certe restrizioni piuttosto che altre; secondo, che, come altrove, il DPCM non abbia effetto immediato ma dopo 24-48 ore per consentire un minimo aggiustamento. Condividete se siete d’accordo! — Carlo Cottarelli (@CottarelliCPI) November 1, 2020